Największy samolot świata z nowym zastosowaniem. Radia ma plan

W skrócie Firma Radia planuje wykorzystać projektowany samolot WindRunner do transportu wielkogabarytowych systemów kosmicznych, w tym całych członów rakiet i satelitów.

Dzięki możliwości startu z pasów o długości 1800 metrów, WindRunner ma szansę docierać do wielu nowych kosmodromów, usprawniając logistykę sektora kosmicznego.

Maszyna ma osiągnąć 109 metrów długości i oferować 73 tony ładowności, przewyższając pod względem rozmiarów zniszczonego Antonowa An-225 Mrija.

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Radia to amerykańska firma, która chce zbudować największy samolot świata. WindRunner ma być przede wszystkim rekordzistą pod względem objętości ładunkowej. Twórcy kolosa wychodzą z kolejną propozycją, gdzie można wykorzystać taką maszynę.

Największy samolot świata może transportować systemy kosmiczne

WindRunner wyróżnia się przede wszystkim objętością ładunkową, która ma być rekordowo wielka. Dlatego Radia uważa, że największy samolot świata może zostać z powodzeniem wykorzystany do transportu wielkogabarytowych systemów kosmicznych, które w ten sposób można będzie dostarczać na miejsca startu.

Rakiety, człony nośne i statki kosmiczne, które odzwierciedlają ambicje sektora kosmicznego, stają się coraz większe, bardziej zaawansowane i cenniejsze. Tymczasem wciąż polegamy na systemach transportowych zaprojektowanych wiele dekad temu

"WindRunner powstał, by transportować największe obiekty na świecie w najbardziej niedostępne miejsca, a tego właśnie potrzebuje branża kosmiczna. Niezależnie od tego, czy chodzi o w pełni zmontowany człon rakiety, odzyskany pojazd nośny czy satelitę nowej generacji, możemy przetransportować je w całości - w ciągu godzin, a nie dni - bez konieczności demontażu" - dodaje Mark Lundstrom.

Samolot WindRunner może docierać do nowych kosmodromów

To już nie pierwszy pomysł firmy Radia na wykorzystanie możliwości samolotu WindRunner. Najpierw zachwalano możliwość przewożenia dużych elementów turbin wiatrowych. Potem sugerowano zastosowanie w transporcie dla wojska.

Radia twierdzi, że WindRunner może startować z pasów o długości zaledwie 1800 metrów, a więc największy samolot świata mógłby w przyszłości docierać do kolejnych kosmodromów, skąd odbywałyby się starty rakiet oraz statków kosmicznych.

Proponowany samolot ma być ogromny. Pod pewnymi względami ma ustanowić nowe rekordy, które należą do Antonowa An-225 "Mrija" zniszczonego przez Rosjan na Ukrainie w 2022 r. Maszyna będzie długa na aż 109 metrów (vs 84 metry), ale przy mniejszej rozpiętości skrzydeł do 80 metrów. Ładowność to 73 tony, co akurat nie jest rekordem.