BlueBird 6 to wielki satelita, który jest wstępem do całej konstelacji statków AST SpaceMobile. Jednostka została wystrzelona na niską orbitę okołoziemską pod koniec zeszłego roku. Teraz została rozłożona i jest ogromna.

Satelita komunikacyjny BlueBird 6 rozłożony na niskiej orbicie okołoziemskiej

BlueBird 6 został opracowany przez firmę AST SpaceMobile, która w ostatnim czasie pozyskała sporo funduszy. Satelitę wystrzelono w kosmos 23 grudnia 2025 r. z Centrum Kosmicznego im. Satisha Dhawana na pokładzie indyjskiej rakiety LVM3. Jednostka dotarła na niską orbitę okołoziemską i zaczęły się przygotowania do kolejnego etapu. Tym było rozłożenie konstrukcji.

Firma AST SpaceMobile poinformowała, że pomyślnie rozłożyła BlueBird 6. Jest to obecnie największy komercyjny satelita komunikacyjny znajdujący się na niskiej orbicie okołoziemskiej. Konstrukcja po rozłożeniu ma powierzchnię około 223 metrów kwadratowych.

BlueBird 6 to efekt wyspecjalizowanej amerykańskiej produkcji połączonej ze światowej klasy innowacyjnością inżynieryjną

Satelita zapewni szerokopasmowy dostęp do internetu komórkowego bezpośrednio do standardowych smartfonów, które nie mają specjalnych modułów umożliwiających łączność satelitarną. Jego szczytowa prędkość to 120 megabitów na sekundę (Mbps) i jest to 10 razy więcej w porównaniu do BlueBird 1-5.

Największy komercyjny satelita komunikacyjny to wstęp do całej konstelacji

Na jednym satelicie AST SpaceMobile nie poprzestanie. W rzeczywistości BlueBird 6 jest wstępem do budowy całej konstelacji, która zostanie umieszczona na niskie orbicie okołoziemskiej. Plan zakłada wystrzelenie do końca tego roku od 45 do 60 satelitów.

W najbliższym czasie w kosmos poleci BlueBird 7. Jego start ma odbyć się jeszcze w lutym i zadanie to powierzono firmie Blue Origin, która podczas misji wykorzysta swoją najnowszą rakietę New Glenn. To potężna konstrukcja wielokrotnego użytku, która dotychczas odbyła tylko dwa loty. Wiemy, że w ramach trzeciej misji zostanie użyty ten sam booster, który udało się odzyskać po ostatnim starcie.

AST SpaceMobile chce zapewnić łączność z nawet trzema miliardami telefonów na świecie. Docelowo konstelacja ma oferować zasięg na całym globie. W 2022 r. firma wystrzeliła prototypowego satelitę BlueWalker 3. Później pozwolił on na uzyskanie pierwszego w historii połączenia 5G ze standardowym smartfonem.

