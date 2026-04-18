Na świecie mamy różne wyspecjalizowane statki, które przeznaczone są do konkretnych zadań. Wśród górniczych wyróżnia się Windpiper. To prawdziwy kolos o długości blisko 230 metrów, który wkracza w ostatnią fazę uruchomienia.

Windpiper to wielki statek, który zadokował w Holandii. W porcie Waalhaven w Rotterdamie przejdzie dalsze prace wyposażeniowe i jest to ostatni etap przed ostatecznym uruchomieniem kolosa.

Ten najnowocześniejszy statek będzie największym statkiem SRI w branży, znacząco wzmacniając pozycję Boskalis w tej specjalistycznej niszy rynkowej, która obecnie obejmuje trzy istniejące statki SRI

Już wkrótce Windpiper odbędzie pierwszą misję, którą zaplanowano na drugą połowę 2026 r. na Bałtyku. Statek został ogłoszony na początku 2025 r. i tak naprawdę jest jednostką innego typu, którą przekształcono na SRI. "Obejmowało to stworzenie dwóch dużych ładowni skalnych oraz instalację pochylonej rury spustowej".

Windpiper został zbudowany przez stocznię Boskalis w Papendrecht. Najwiekszy statek górniczy świata ma długość 227 metrów oraz szerokość 40 metrów. Jego nośność to 45,5 tys. ton.

Ładownia statku podzielona jest na dwie sekcje. W ten sposób możliwości jednostki można wykorzystać w lepszy sposób i dotyczy to przede wszystkim projektów wymagających długich dystansów między stacjami załadunku materiału skalnego a docelowymi ujęciami na morzu. Minimalizuje to konieczność rejsów w obie strony.

Statek Windpiper ma ponad 100 kajut czy lądowisko dla helikopterów.

Na pokładzie statku Windpiper znajduje się lądowisko dla śmigłowców czy ponad 100 jednoosobowych kabin dla załogi oraz klientów. Zainstalowane system energii dostarczają ponad 31 kW mocy.

Windpiper jest największym ze wszystkich statków górniczych SRI, których na świecie jest tylko kilka egzemplarzy.

Naukowcy badają, jak mogły wyglądać pradawne psy i skąd pochodziły © 2026 Associated Press