W skrócie W Chinach rozpoczęła się budowa największego na świecie statku do transportu LNG o długości ponad 340 metrów.

Statek QC-Max ma pomieścić 271 tys. metrów sześciennych LNG i wykorzysta nowoczesny system membranowy do magazynowania gazu.

Budową zajmuje się firma Hudong-Zhonghua Shipbuilding, a pierwszy gazowiec z tej serii ma zostać dostarczony w 2028 roku.

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QC-Max to największy gazowiec świata, którego budowa rozpoczęła się w Chinach. Państwo Środka idzie po kolejny rekord na rynku transportowców morskich. Tym razem będzie to największy statek do przewozu LNG. Jego parametry robią wrażenie.

QC-Max to największy statek do transportu LNG

Największy gazowiec świata będzie wielkim kolosem. QC-Max będzie długi na 344 metry i na pokładzie ma być w stanie pomieścić aż 271 tys. metrów sześciennych skroplonego gazu ziemnego (LNG). Producent zdecydował się na najnowszy system membranowy NO96 Super+ do magazynowania w bardzo niskich temperaturach.

Przeciętne gazowce wykorzystywane dziś mają pojemność około 174 metrów sześciennych. QC-Max pod tym względem będzie od nich lepszy o 57 proc. Pozwoli to na przewóz większej ilości gazu w ciągu jednego rejsu i ostatecznie wpłynie na niższe koszty przedsięwzięcia.

Ponadto największy gazowiec świata zostanie odpowiednio przystosowany pod kątem dużych terminali rozsianych po globie. Zmodyfikowana budowa kadłuba oraz dwupaliwowy napęd mają zapewnić lepszą wydajność energetyczną i zmniejszyć zapotrzebowanie na energię. W konsekwencji jednostka ma cechować się lepszymi parametrami z zakresu negatywnego wpływu na środowisko.

Ogromny gazowiec budowany w stoczni w Chinach

Budowy QC-Max podjęła się chińska firma Hudong-Zhonghua Shipbuilding, spółka zależna China State Shipbuilding Corporation (CSSC), która ma już doświadczenie w podobnych inwestycjach.

W Chinach buduje się obecnie około 30 proc. gazowców na świecie i są to statki, które stawiają przed inżynierami duże wyzwania. Uważa się je za najtrudniejsze w budowie, co wynika z ich przeznaczenia oraz konieczności zachowania wysokich norm, także z zakresu bezpieczeństwa. Produkcja wymaga zaawansowanej inżynierii, specjalnych systemów i specjalistycznych umiejętności produkcyjnych.

Firma budująca wielki statek ma obecnie zamówienia na blisko 60 statków i jej harmonogram produkcyjny do 2030 r. jest już w pełni zajęty. Pierwszy gazowiec powinien zostać dostarczony w 2028 r.





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