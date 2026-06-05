W skrócie Projekt Freedom Ship zakłada budowę pływającego miasta mogącego pomieścić nawet 80 tys. osób, z pełną infrastrukturą miejską na pokładzie.

Statek ma mieć długość około 1,8 km, 30 pokładów i być zasilany energią jądrową, bez przewidywanego cumowania w portach.

Szacowany koszt realizacji to około 16 mld dolarów, ale do tej pory nie udało się zebrać niezbędnego finansowania ani rozpocząć budowy.

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Wraca pomysł z budową ogromnej jednostki pływającej, którą zaproponowano już kilkadziesiąt lat temu. Freedom Ship to największy statek na świecie, a dokładniej jego propozycja, która rozpala wyobraźnię od lat. Freedom Cruise Line International, które jest pomysłodawcą tego projektu, udostępniło nowe grafiki jednostki i te z pewnością robią wrażenie.

Największy statek świata to miasto na wodzie

Freedom Ship to coś więcej niż największy statek świata. W rzeczywistości będzie to pływające miasto z własną infrastrukturą, które pomieści kilkadziesiąt tys. osób.

Odświeżona koncepcja Freedom Cruise Line International zakłada, że jednostka będzie długa na około 1,8 kilometra. To kilka razy więcej od Icon of the Seas, czyli największego wycieczkowa na świecie o długości 365 metrów, który jest w stanie pomieścić 7,6 tys. pasażerów.

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Największy statek świata ma być miastem z 50 tys. stałych mieszkańców oraz 10 tys. osób wchodzących w skład załogi. Ponadto będzie w stanie zabierać w rejsy do 20 tys. pasażerów. Jednostka ma składać się z 30 pokładów, które zostaną wypełnione m.in. mieszkaniami.

Freedom Ship to pływające miasto z własną linią tramwajową

Na pokładzie Freedom Ship znajdzie się infrastruktura, którą znamy z miast. Będą to m.in. szpital, tereny zielone, restauracje, szkoła, park wodny, sklepy, a nawet system tramwajowy, który ułatwi komunikację z różnymi częściami statku. W planach jest także stadion na 15 tys. osób.

Freedom Ship jest wyobrażony jako stałe mobilne miasto na morzu zaprojektowane z myślą o długoterminowym pobycie, a nie krótkoterminowych podróżach

Całość będzie zasilana energią jądrową. Tak wielkie rozmiary sprawiają, że największy statek świata nie cumowałby do portów i pozostawał zawsze na wodach międzynarodowych. Jednostka mogłaby opływać Ziemię co około 2-3 lata.

Szalony pomysł za miliardy dolarów

Wszystko to wygląda bardzo ciekawie na papierze, ale zbudowanie takiej jednostki pływającej nie jest proste. Sam pomysł został rzucony już w latach 90. ubiegłego wieku i do tej pory nie doczekał się realizacji.

Freedom Cruise Line International szacuje, że budowa tak wielkiego statku pochłonie około 16 mld dolarów. To ogromna kwota, która to jednak może być znacznie zaniżona. Dla porównania France Libre, czyli największy lotniskowiec Francji, który ma być gotowy za ponad dekadę, ma kosztować około 10 mld euro, a będzie okrętem kilka razy mniejszym od Freedom Ship. Można więc zakładać, że projekt jest niedoszacowany.

Czy twórcy pomysłu na Freedom Ship tym razem pozyskają finansowanie, które pozwoliłoby choćby na przejście do kolejnej fazy projektowania? Trudno powiedzieć i warto dodać, że w przeszłości nie udało się tego zrobić. Poprzednia próba miała miejsce około 10 lat temu i również nie zakończyła się sukcesem.

Freedom Cruise Line International twierdzi, że budowa takiego kolosa potrwa co najmniej 3-4 lata. Na miejsce realizacji projektu wskazuje się stocznię w Indonezji. Oczywiście pomysł budzi kontrowersje, które obejmują m.in. izolację ludzi przebywających na statku od reszty świata.





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