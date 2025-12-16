Australijska stocznia Incat Tasmania pochwaliła się ogromnym sukcesem. Zbudowany tam prom Hull 096 to największy statek świata, który jest w 100 proc. napędzany silnikiem elektrycznym. Wcześniej w tym tygodniu maszyna przeszła kluczowy test.

Największy statek świata z napędem elektrycznym i ogromną baterią

14 grudnia największy statek świata przeszedł kluczowy test napędu, który jest w 100 proc. elektryczny. Hull 096 wypłynął na otwarte morze i sprawdzono w akcji jego silnik. Próba odbyła się w Hobart na Tasmanii.

To pierwszy raz na świecie, kiedy statek tej wielkości został przetestowany z napędem w 100% elektrycznym zasilanym akumulatorami. To niezwykłe osiągnięcie naszej załogi i punkt zwrotny w przemyśle stoczniowym

Statek czerpie energię z Systemu Magazynowania Energii (ESS) składającego się z baterii o łącznej wadze przekraczającej 250 ton. Jest to dokładnie 5016 akumulatorów litowo-jonowych umieszczonych w czterech pomieszczeniach, podzielonych na 12 zestawów po 418 modułów każdy. Ich łączna pojemność przekracza 40 megawatogodzin. Całość schładzają wentylatory.

Prom porusza się dzięki ośmiu specjalnym dyszom elektrycznym. Wspomniany system akumulatorów jest w stanie dostarczyć energię dla 90-minutowego rejsu. Ładowanie baterii trwa około 40 minut.

Prom elektryczny Hull 096 jest ogromny

Hull 096 to wielki prom, którego długość to aż 130 metrów. Statek zaprojektowano do przewozu 2100 pasażerów i ponad 220 pojazdów. Incat Tasmania planuje przeprowadzić jeszcze kilka prób i dopiero wtedy przekaże go południowoamerykańskiemu operatorowi promowemu Buquebus. Powinno to nastąpić w ciągu kilku miesięcy.

Prom elektryczny ma pływać na trasie w Ameryce Południowej przebiegającej przez Rio de la Plata i na obu jej końcach (w portach w Buenos Aires w Argentynie i Colonia del Sacramento w Urugwaju) zostaną zbudowane duże ładowarki, które pozwolą uzupełniać energię wielkiego statku.

Incat Tasmania chwali się, że Hull 096 to ogromny krok naprzód do celu, którym jest zapewnienie dostępu do zielonych rozwiązań. Globalny przemysł żeglugowy, który odpowiada za transport blisko 80 proc. ładunków na świecie, również w znacznym stopniu przyczynia się do kryzysu klimatycznego.

