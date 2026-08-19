Kolejny rekord w Polsce. Największy taki silos

W Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno, zlokalizowanym w powiecie gnieźnieńskim (woj. wielkopolskie), ruszyły prace związane z budową nowego silosu do magazynowania skrobi ziemniaczanej.

Będzie to największy tego typu obiekt w Polsce i jeden z większych w Europie. Jego pojemność ma wynosić 60 tysięcy ton, co daje ok. 80 tys. m³ produktu.

Odpowiada to objętości potrzebnej do pokrycia 16 boisk piłkarskich warstwą skrobi o grubości jednego metra - poinformowano podczas ceremonii wmurowania kapsuły czasu pod budowę silosu.

Największy taki silos w Polsce. 6 tys. m³ betonu, 312 ton stali

Uroczyste wmurowanie kapsuły miało miejsce 18 sierpnia br. Do środka włożono między innymi egzemplarz lokalnej gazety wspominający o nowym silosie, akt założenia zakładu z 1883 r. oraz wykaz pracowników PPZ Trzemeszno na dzień 18 sierpnia 2026 roku. Kapsuła ma zostać otwarta ponownie za 50 lat - 18 sierpnia 2076 r.

Wykonawcą żelbetowej konstrukcji jest firma Strabag. Do budowy silosu zużytych ma zostać ok. 6 tys. m³ betonu oraz 312 ton stali.

Nowa budowla ma być wyposażona w zautomatyzowane systemy załadunku, rozładunku i sterowania. Zamiast przechowywania części produktu w workach, zakład będzie mógł w większym stopniu przekazywać produkowaną skrobię prosto do systemu silosów. Wpłynie to na zoptymalizowanie logistyki zakładu.

- To pozwoli nam znacznie usprawnić logistykę wewnątrzzakładową. Będziemy też w stanie reagować na rynku w stabilny sposób, bo będziemy mogli tę skrobię dłużej przechowywać - powiedział cytowany przez PAP prezes Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno, Jarosław Rogalski.

Inwestycje PPZ Trzemeszno. Rekordowy silos to nie wszystko

W ostatnim czasie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno znacząco zwiększyło swoje moce produkcyjne i jest obecnie jednym z największych w Europie producentów skrobi z ziemniaków. Nowy silos to odpowiedź na rosnące potrzeby zakładu - obiekt ten będzie 6 razy bardziej pojemny niż obecny silos w Trzemesznie, który mieści ok. 10 tys. ton skrobi.

Wiceminister Grzegorz Wrona podczas uroczystości podpisania aktu erekcyjnego oraz wmurowania kapsuły czasu pod budowę nowoczesnego silosu do magazynowania skrobi ziemniaczanej. Ministerstwo Aktywów Państwowych, CC BY-NC-ND 4.0 materiał zewnętrzny

Jak podaje "Agroprofil", produkt z Trzemeszna wykorzystywany jest głównie w branży spożywczej, ale nie tylko - trafia także do przemysłu farmaceutycznego oraz papierniczego. Na eksport idzie ok. 70 proc. produktu - trafia on między innymi do krajów obu Ameryk oraz krajów Dalekiego Wschodu. Pozostałe 30 proc. znajduje odbiorców w Polsce. Nowy silos ma ułatwić PPZ dostęp do kolejnych rynków.

Próby technologiczne nowego silosu zaplanowano na maj 2027 roku, a oddanie obiektu do użytku ma nastąpić w lipcu 2027 roku. PPZ ma też plany na dalszy rozwój - w kolejnych krokach przewidziano m.in. uruchomienie centralnej pakowni, magazynu operacyjnego, budowę biogazowni, instalację farmy fotowoltaicznej oraz rozwój technologii dalszego przerobu skrobi.



