Kolejny rekord w Polsce. Największy taki silos
W Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno, zlokalizowanym w powiecie gnieźnieńskim (woj. wielkopolskie), ruszyły prace związane z budową nowego silosu do magazynowania skrobi ziemniaczanej.
Będzie to największy tego typu obiekt w Polsce i jeden z większych w Europie. Jego pojemność ma wynosić 60 tysięcy ton, co daje ok. 80 tys. m³ produktu.
Odpowiada to objętości potrzebnej do pokrycia 16 boisk piłkarskich warstwą skrobi o grubości jednego metra - poinformowano podczas ceremonii wmurowania kapsuły czasu pod budowę silosu.
Największy taki silos w Polsce. 6 tys. m³ betonu, 312 ton stali
Uroczyste wmurowanie kapsuły miało miejsce 18 sierpnia br. Do środka włożono między innymi egzemplarz lokalnej gazety wspominający o nowym silosie, akt założenia zakładu z 1883 r. oraz wykaz pracowników PPZ Trzemeszno na dzień 18 sierpnia 2026 roku. Kapsuła ma zostać otwarta ponownie za 50 lat - 18 sierpnia 2076 r.
Wykonawcą żelbetowej konstrukcji jest firma Strabag. Do budowy silosu zużytych ma zostać ok. 6 tys. m³ betonu oraz 312 ton stali.
Nowa budowla ma być wyposażona w zautomatyzowane systemy załadunku, rozładunku i sterowania. Zamiast przechowywania części produktu w workach, zakład będzie mógł w większym stopniu przekazywać produkowaną skrobię prosto do systemu silosów. Wpłynie to na zoptymalizowanie logistyki zakładu.
- To pozwoli nam znacznie usprawnić logistykę wewnątrzzakładową. Będziemy też w stanie reagować na rynku w stabilny sposób, bo będziemy mogli tę skrobię dłużej przechowywać - powiedział cytowany przez PAP prezes Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno, Jarosław Rogalski.
Inwestycje PPZ Trzemeszno. Rekordowy silos to nie wszystko
W ostatnim czasie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno znacząco zwiększyło swoje moce produkcyjne i jest obecnie jednym z największych w Europie producentów skrobi z ziemniaków. Nowy silos to odpowiedź na rosnące potrzeby zakładu - obiekt ten będzie 6 razy bardziej pojemny niż obecny silos w Trzemesznie, który mieści ok. 10 tys. ton skrobi.
Jak podaje "Agroprofil", produkt z Trzemeszna wykorzystywany jest głównie w branży spożywczej, ale nie tylko - trafia także do przemysłu farmaceutycznego oraz papierniczego. Na eksport idzie ok. 70 proc. produktu - trafia on między innymi do krajów obu Ameryk oraz krajów Dalekiego Wschodu. Pozostałe 30 proc. znajduje odbiorców w Polsce. Nowy silos ma ułatwić PPZ dostęp do kolejnych rynków.
Próby technologiczne nowego silosu zaplanowano na maj 2027 roku, a oddanie obiektu do użytku ma nastąpić w lipcu 2027 roku. PPZ ma też plany na dalszy rozwój - w kolejnych krokach przewidziano m.in. uruchomienie centralnej pakowni, magazynu operacyjnego, budowę biogazowni, instalację farmy fotowoltaicznej oraz rozwój technologii dalszego przerobu skrobi.