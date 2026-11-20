W skrócie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało najwyższy alert RCB dla województw lubuskiego i podkarpackiego w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza.

Najwyższy stopień zagrożenia oznacza konieczność natychmiastowego znalezienia bezpiecznego schronienia i stosowania się do poleceń służb państwowych.

W sytuacjach zagrożenia atakiem z powietrza, poza komunikatami RCB, mogą zostać uruchomione syreny alarmowe emitujące modulowany dźwięk przez 3 minuty.

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Polska przestrzeń powietrzna została dziś naruszona przez obiekt i nastąpiło to w trakcie ataków prowadzonych na Ukrainie. Z tego powodu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało najwyższy alert RCB, który oznacza alarm oraz konieczność podjęcia natychmiastowych działań.

Czym jest najwyższy alert RCB z komunikatem "UWAGA"

Mieszkańcy części województw lubuskiego oraz podkarpackiego otrzymali dziś najwyższy alert RCB o treści "UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów".

Jest to informacja o najwyższym stopniu zagrożenia. Po otrzymaniu takiego komunikatu należy podjąć natychmiastowe działania. Informacja wskazuje na zagrożenie atakiem powietrznym w Polsce i mogą mu towarzyszyć syreny alarmowe.

W przypadku zagrożenia atakiem z powietrza syreny wydają modulowany dźwięk trwający 3 minuty.

Jak się zachować po otrzymaniu najwyższego alertu RCB?

Najwyższy alert RCB oznacza przede wszystkim konieczność schronienia się w bezpiecznym miejscu. Będąc w budynku należy wykonać następujące czynności:

Jeśli w budynku jest punkt schronienia, to należy się tam udać.

Jeśli w budynku nie ma punktu schronienia, to należy udać się do najniżej umieszczonego pomieszczenia, na przykład garażu podziemnego czy piwnicy. Może to być również pomieszczenie bez okien, które jest oddzielone dwiema ścianami od zewnątrz (na przykład korytarz).

Będąc na zewnątrz należy wykonać następujące działania

Udajemy się do najbliższego punktu schronienia i w tym celu warto skorzystać z aplikacji gdziesieukryc.pl

Można wykorzystać odpowiednio przygotowany garaż, piwnicę, tunel czy przejście podziemne.

Poza najwyższym alertem "alarm" istnieją jeszcze dwa inne. Pierwszym jest "czujność", gdzie należy zachować czujność oraz oczekiwać dalszych komunikatów. Drugi to "gotowość", gdzie należy przygotować się do działania oraz reagowania na sygnały alarmowe.