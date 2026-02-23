Perseverance to najbardziej zaawansowany łazik marsjański, który wylądował 18 lutego 2021 r. Maszyna przebywa na Czerwonej Planecie od ponad 5 lat i przez ten czas dokonała wielu spektakularnych odkryć. Teraz NASA pochwaliła się nowym rozwiązaniem, którego funkcjonalność porównano do ziemskiego GPS-u.

Łazik Perseverance z "marsjańskim GPS"

Mars nie ma swojego systemu GPS-u, który mamy na Ziemi i składa się on z satelitów. NASA musi więc szukać innych rozwiązań, które zwiększą precyzję łazika oraz jego możliwości z zakresu jazdy autonomicznej, bez czekania na polecenia wysyłane z naszej planety.

NASA pochwaliła się, że łazik Perseverance został wyposażony w potężny system określania dokładnego położenia na Czerwonej Planecie. To tak, jakby pojazd otrzymał swój GPS, choć istota działania polega na czymś innym.

Wyobraź sobie, że jesteś sam na rozległej pustyni, bez dróg i map, i odbierasz tylko jeden telefon dziennie z pytaniem: gdzie jestem? Właśnie to łazik Perseverance NASA musiał robić na Marsie przez pięć lat

Mars Global Localization to nowe możliwości dla łazika NASA

NASA opracowała aktualizację o nazwie Mars Global Localization. Agencja wyjaśnia, że w ten sposób Perseverance może dopasować własne zdjęcia panoramiczne do map terenu czy obliczyć swoją dokładną pozycję. W konsekwencji jest możliwe kontynuowanie podróży obraną trasą i w tym celu niepotrzebne są polecenia wysyłane przez operatorów, co powoduje niepotrzebne przestoje.

W grudniu 2025 r. NASA przetestowała na Marsie nowy tryb jazdy autonomicznej, który bazuje na sztucznej inteligencji Claude. Eksperyment zakończył się sukcesem i pojazd pomyślnie pokonał trasy wyznaczone przez AI.

Dzięki nowej aktualizacji komputer pokładowy łazika Perseverance przeprowadza porównanie co około dwie minuty z dokładnością lokalizacji do zaledwie około 25 centymetrów. Ostatecznie pozwoli to maszynie na pokonywanie dłuższych tras w krótszym czasie oraz zwiększenie obszaru dla prowadzonych badań.

