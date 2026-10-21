NASA: księżycowy statek kosmiczny misji Artemis II zdał test

W skrócie NASA przeprowadziła analizę osłony termicznej statku Orion z misji Artemis II, potwierdzając jej bardzo dobry stan po powrocie z przestrzeni kosmicznej.

Na osłonie termicznej statku Artemis II stwierdzono jedynie dziewięć ubytków materiału, podczas gdy w misji Artemis I odnotowano ich aż 103.

Skuteczność ochrony termicznej udało się znacząco poprawić dzięki zmianie trajektorii wejścia kapsuły w ziemską atmosferę, co potwierdziły przeprowadzone testy.

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Misja księżycowa Artemis II odbyła się w kwietniu br. i był to pierwszy powrót ludzkości w okolice Srebrnego Globu od ponad 50 lat. NASA wykorzystała statek załogowy Orion, którego poprzednia wersja miała pewne problemy z osłoną termiczną. Tym razem obyło się bez większych problemów.

Analiza osłony termicznej statku Orion z misji Artemis II wykazała sukces

Misja Artemis II zakończyła się wodowaniem statku Orion, który najpierw wszedł w atmosferę Ziemi i był to krytyczny moment. Ochronę astronautom zapewniła specjalna osłona termiczna kapsuły, którą NASA poddała analizie, a teraz poznajemy wyniki.

NASA udostępniła wyniki analizy osłony termicznej kapsuły załogowej Orion, która w momencie wejścia w atmosferę leciała z prędkością około 39 prędkości dźwięku oraz została wystawiona na ekstremalnie wysokie temperatury. W szczytowym momencie było to 2200 stopni Celsjusza.

Z informacji przekazanych przez NASA wynika, że na osłonie termicznej zidentyfikowano dziewięć ubytków w postaci zwęglone materiału. Dla porównania w statku Orion z misji Artemis I takich miejsc było aż 103.

Statek Orion kluczowym elementem przyszłych misji NASA na Księżyc

Orion to statek załogowy, który jest kluczowym elementem programu Artemis mającego doprowadzić do powrotu ludzkości na Księżyc. Dlatego jej dalsze udoskonalenia są tak ważne. Wszak jest to moduł, którym astronauci startują z Ziemi i na jego pokładzie również wracają.

Osłona termiczna statku Orion składa się ze 186 specjalnych bloków Avcoat. Ubytki zidentyfikowane w trakcie misji Artemis I pozwoliły ustalić, że związane to było z odprowadzaniem gazów oraz nagrzewania. NASA postanowiła więc m.in. zmodyfikować trajektorię wejścia kapsuły w atmosferę Ziemi i późniejsza analiza wykazała, że taka zmiana okazała się skuteczna.

Przy okazji sprawdzono także płytki ceramiczne na tylnej części statku Orion, właz, okna czy otwory wentylacyjne. W żadnym z tych miejsc nie stwierdzono większych oznak przegrzania.