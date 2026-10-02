NASA nie rezygnuje ze Starlinera. Ujawnia, co czeka statek w przyszłości

W skrócie NASA ogłosiła, że kolejna załogowa misja kapsuły Starliner odbędzie się najwcześniej w 2028 roku.

Przyczyną problemów w misji CFT były wycieki helu spowodowane degradacją materiału uszczelek po kontakcie z utleniaczem.

Inżynierowie Boeinga wprowadzili już zmiany w konstrukcji uszczelek w statku Starliner-1, który przejdzie kolejne testy bezpieczeństwa.

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NASA wiele lat temu zdecydowała się powierzyć loty własnych astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną dwóm firmom. SpaceX stworzyło kapsułę Crew Dragon, która regularnie lata na ISS. Natomiast Boeing opracował statek załogowy Starliner. Jaki los czeka ten projekt?

NASA nadal planuje wykorzystać kapsułę Starliner do lotów z astronautami

Starliner w trakcie pierwszej oraz próbnej misji załogowej, zaliczył fiasko i astronauci utknęli na ISS na długie miesiące. Statek sprowadzono i rozpoczęto prace mające na celu wprowadzenie poprawek. Na jakim etapie znajduje się projekt?

Wspólny zespół Boeinga i NASA zajął się problemami, które wystąpiły podczas misji CFT. Przyczyną wycieku helu były problemy z zaworami, a dokładniej degradacja materiału po kontakcie z utleniaczem.

Dlatego właśnie zmieniono materiał, z którego wykonano uszczelki wyjaśnia

"Zrozumieliśmy również, że musimy wybierać uszczelki o wymiarach z górnej granicy tolerancji. Boeing wprowadził już wszystkie te zmiany w statku kosmicznym Starliner-1" - dodaje Dana Weigel.

Mimo to Starliner z astronautami prędko nie poleci. NASA twierdzi, że kolejny lot załogowy może odbyć się najwcześniej w 2028 r. Wcześniej kapsuła będzie musiała zostać dogłębnie sprawdzona i wtedy okaże się, czy jest na tyle bezpieczna, aby wykorzystać ją ponownie w połączeniu z ludźmi. Przy okazji mówi się też o tym, że statek może wymagać nowej rakiety.

Pierwszy lot załogowy kapsuły Starliner na ISS zakończony porażką

NASA po raz pierwszy wystrzeliła kapsułę z załogą w czerwcu 2024 r. Już niedługo po tym pojawiły się pierwsze problemy, ale mimo to lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną nie został przerwany. Astronauci dolecieli do ISS, ale następnie zostali tam uwięzieni na długie miesiące.

Agencja postanowiła nie ryzykować życia astronautów i sprowadziła kilka miesięcy później Starlinera na Ziemię bez załogi. Barry "Butch" Wilmore i Sunita "Suni" Williams musieli pozostać na ISS znacznie dłużej, bo wrócili dopiero w 2025 r.