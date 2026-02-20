NASA przyznaje. Mogło dojść do tragedii jak z wahadłowcami kosmicznymi

Starliner to kapsuła załogowa, którą dla NASA opracowała firma Boeing. Jej pierwszy lot załogowy na Międzynarodową Stację Kosmiczną odbył się w 2024 r. i zakończył się fiaskiem. Astronauci zostali uwięzieni na ISS na długie miesiące, a statek trzeba było sprowadzić na Ziemię bez załogi. Mogło być jednak znacznie gorzej.

Lot kapsuły Starliner mógł zakończyć się tragedią podobną do wahadłowców

NASA 19 lutego udostępniła nowy raport ze śledztwa, którym objęto pierwszą misję załogową kapsuły Starliner. Najważniejszą konkluzją z dokumentu jest to, że agencja przeklasyfikowała testowy lot na "nieszczęście typu A".

Niepowodzenia typu A w NASA są najpoważniejszymi, których doświadczyła agencja. W ten sam sposób sklasyfikowano tragedie wahadłowców kosmicznych Challenger i Columbia. W obu tych zdarzeniach zginęło łącznie kilkanaście osób.

To było naprawdę trudne wydarzenie w naszej najnowszej historii. Mieliśmy naprawdę okropny dzień

Pierwszy lot załogowy Starlinera rozpoczął się na początku czerwca 2024 r. Statek zabrał na ISS dwóch astronautów NASA - Suni Williams i Butcha Wilmore'a, którzy to jednak nie wrócili nim na Ziemię. Kapsuła okazała się wadliwa i agencja nie chciała ryzykować życia załogi. Dlatego pozostała ona na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na kilka miesięcy.

Starliner został sprowadzony na Ziemię bez załogi we wrześniu tego samego roku i udało się go odzyskać. Następnie zaczęto badać anomalie.

NASA nie skreśliła kapsuły Starliner

Mimo porażki zaliczonej w trakcie pierwszej misji, NASA nie przekreśliła kapsuły Starliner i dała jej kolejną szansę. Już wkrótce statek z poprawkami ma po raz kolejny polecieć na Międzynarodową Stację Kosmiczną i z wcześniej udostępnionych informacji wynika, że nie nastąpi to szybciej niż w kwietniu 2026 r.

Kolejny lot Starlinera będzie bezzałogowy. Kapsuła poleci na ISS bez astronautów i następnie we współpracy z Boeingiem zostanie ocenione jej działanie. Jeśli nie wystąpią żadne nieprawidłowości, to następna misja być może odbędzie się już z załogą.

