NASA szykuje się do powrotu astronautów na Księżyc. Do tej pory wielka rakieta SLS poleciała tylko dwa razy. Celem obu misji było wystrzelenie kapsuły Orion, która w ramach misji Artemis 2 poleciała w okolice Srebrnego Globu z załogą. Agencja zaczęła budowę kolejnej konstrukcji Space Launch System.

Rakieta SLS dla misji Artemis 3 składana przez NASA na Florydzie

NASA nie zwalnia i już rozpoczęła budowę kolejnej rakiety SLS, gdyż jest to konstrukcja jednorazowego użytku. Po każdej misji trzeba ją zbudować na nowo. Niedawno informowaliśmy was, że na Florydę przetransportowano barką ogromny główny stopień.

Obecnie ten element Space Launch System znajduje się w hali High Bay 2 w Centrum Kosmicznym im. Johna F. Kennedy'ego na Florydzie, gdzie został ustawiony pionowo. Ta część rakiety jest ogromna, bo ma wysokość aż 65 metrów. Kolejnym etapem prac będzie integracja silników RS-25.

Potem konstrukcja zostanie podniesiona do High Bay 3, co pozwoli na integrację kolejnych elementów rakiety. W tym jej drugiego stopnia, na którego szczycie znajdzie się statek kosmiczny Orion. Ostatecznie wysokość SLS wzrośnie do 98 metrów.

Celem misji Artemis 3 nie jest Księżyc

Misja Artemis 3 przebiegnie nieco inaczej od dwóch poprzednich. Tym razem statek Orion nie poleci w okolice Księżyca. NASA chce w ramach tego przedsięwzięcia przeprowadzić próby na orbicie okołoziemskiej. W tym dotyczące łączenia kapsuły załogowej z lądownikami księżycowymi, nad którymi pracują SpaceX i Blue Origin.

Misja Artemis 3 planowana jest na drugą połowę 2027 r. Natomiast powrót astronautów na Księżyc miałby odbyć się 2028 r., choć termin ten wydaje się mało prawdopodobny i NASA zapewne będzie potrzebowała więcej czasu.

Blue Origin chce wysłać bezzałogową wersję własnego lądownika na Srebrny Glob jeszcze w tym roku. Jeśli misja zakończy się sukcesem, to firma Bezosa z pewnością będzie o kilka kroków przed SpaceX.

