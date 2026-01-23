NASA szykuje się do misji Artemis 2 na Księżyc i kilka dni temu na stanowisko startowe została przetransportowana wielka rakieta SLS (Space Launch System), którą astronauci polecą w kosmos. Wielka konstrukcja została uchwycona na zdjęciu z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Rakieta księżycowa SLS uchwycona przez astronautę z ISS

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna orbituje na wysokości około 400 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Mimo tak dużej odległości, jeden z astronautów przebywających na ISS uchwycił na zdjęciu stanowisko Launch Pad 39B na Florydzie, gdzie obecnie znajduje się Space Launch System.

Zdjęcie zrobił Chris Williams, czyli jedyny amerykański astronauta przebywający obecnie na ISS, w wyniku ewakuacji medycznej przeprowadzonej przez NASA wcześniej w tym miesiącu. Na fotografii widać stanowisko znajdujące się w Centrum Kosmicznym im. Johna F. Kennedy'ego na Florydzie. Samą rakietę SLS trudno tu dostrzec, ale można zobaczyć wyraźny cień rzucony przez wielką konstrukcję oraz stojącą obok wieżę.

NASA zaczyna już odliczać do startu SLS z myślą o realizacji misji Artemis 2. Jeśli się uda, to astronauci polecą w kierunku Księżyca już w przyszłym miesiącu. Po raz pierwszy od ponad 50 lat, gdy zakończono program Apollo.

Space Launch System pozwoli wysłać astronautów NASA na Księżyc

SLS to wielka rakieta, której budowa pochłonęła kilkadziesiąt mld dolarów. NASA zaczęła ją tworzyć kilkanaście lat temu i do tej pory odbyła ona tylko jeden lot. Ten w ramach misji Artemis 2 będzie drugim.

Na szczycie wielkiej rakiety mającej blisko 100 metrów wysokości znajduje się kapsuła Orion. To nią astronauci NASA polecą w kierunku Księżyca, ale do lądowania na powierzchni nie dojdzie. Po obleceniu Srebrnego Globu załoga wróci na Ziemię.

NASA przetransportowała rakietę SLS z Orionem w sobotę 17 stycznia. W tym celu wykorzystano ogromny pojazd gąsienicowy Crawler CT-2. Przejechanie kilkukilometrowej trasy trwało kilka godzin. Pierwsze okienko startowe dla misji Artemis 2 przypada 6 lutego.

