NASA testuje nowe osłony termiczne. Chce je wykorzystać w misjach na Marsa

Dawid Długosz

Dawid Długosz

NASA jeszcze dziś przeprowadzi kluczowy eksperyment, który powstał z myślą o przyszłych misjach na Marsa. Zostanie on zrealizowany na pokładzie statku Cygnus XL, który odłączył się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej kilka dni temu i wejdzie w atmosferę Ziemi 12 października. NASA chce w ten sposób sprawdzić nowe osłony termiczne.

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Statek Cygnus XL z panelami słonecznymi i wysięgnikiem na tle Ziemi testuje nowe osłony termiczne NASA.
NASA testuje nowe osłony termiczne. Chce je wykorzystać w misjach na Marsa.NASANASA

W skrócie

  • NASA przeprowadza test 12 nowych osłon termicznych, wykorzystując do tego wracający w atmosferę statek towarowy Cygnus XL.
  • Eksperyment KREPE-3, opracowany wspólnie z Uniwersytetem Kentucky, ma na celu zbieranie danych o temperaturze, ciśnieniu i polu magnetycznym podczas powrotu na Ziemię.
  • Jedna z testowanych osłon została stworzona przy użyciu technologii druku 3D w ramach współpracy Centrum Kosmicznego im. Johnsona oraz Oak Ridge National Laboratory.
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NASA wiąże z planetą Mars duże nadzieje. Agencja planuje kolejne misje, których celem jest pobliski świat. Dlatego postanowiła przetestować nowe osłony termiczne i nastąpi to na pokładzie statku towarowego Cygnus XL, który w zeszłym tygodniu odłączył się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

NASA przetestuje 12 nowych osłon termicznych z myślą o misjach na Marsa

Amerykańska agencja planuje przetestować kilkanaście różnych osłon termicznych. Wybrano 12 projektów i następnie zostanie dokonana ich ocena. Pozwoli to na wybór najlepszych rozwiązań, które będzie można wykorzystać w przyszłości.

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Wspomniane osłony termiczne znajdują się w statku Cygnus XL, który odłączył się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 9 października. Wtedy został zwolniony z ramienia Canadarm2 i zaczął oddalać się od ISS.

Kapsuła towarowa Cygnus XL ma wejść w atmosferę Ziemi w poniedziałek 12 października. To właśnie wtedy NASA chce przetestować nowe osłony termiczne. Specjalne pojemniki oddzielą się od pojazdu kosmicznego i następnie agencja będzie monitorować, jak poszczególne osłony radzą sobie z wejściem do atmosfery.

Eksperyment Kentucky Reentry Probe Experiment-3 efektem współpracy

Przeprowadzany dziś eksperyment nazywa się Kentucky Reentry Probe Experiment-3 (KREPE-3) i jest efektem współpracy NASA, Uniwersytetu Kentucky oraz wybranych partnerów badawczych.

Wspomniane osłony termiczne zostały zaprojektowane przez studentów Uniwersytetu Kentucky. Wszystkie z nich wyposażono w specjalne czujniki, które umożliwią zebrać odpowiednie dane. Pozwolą one zmierzyć temperaturę, światło, natężenie pola magnetycznego czy ciśnienie.

"To sprytny sposób na uzyskanie danych z lotu dotyczących materiałów, które są wciąż w fazie opracowywania. W zasadzie podczepiamy się pod pojazd, który i tak wraca na Ziemię" - powiedział Keith Peterson, inżynier materiałowy z Centrum Badawczego NASA Ames.

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Warto dodać, że jedna z eksperymentalnych osłon wykorzystuje technologię druku 3D i została opracowana wspólnie przez Centrum Kosmiczne im. Johnsona (NASA) oraz Oak Ridge National Laboratory.

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