Zakłócanie sygnałów GPS i innych systemów nawigacji satelitarnej staje się coraz istotniejszym elementem współczesnych konfliktów zbrojnych. NATO chce przygotować swoje siły na sytuacje, w których utrata wiarygodnych danych o położeniu i czasie utrudnia działanie samolotów, okrętów, pojazdów oraz bezzałogowców.

W tym celu zamierza pozyskać sześć przenośnych zestawów do zakłócania sygnałów GNSS oraz łączy radiowych wykorzystywanych przez drony. Z dokumentacji zamówienia wynika, że sprzęt ma umożliwiać prowadzenie kontrolowanych zakłóceń podczas ćwiczeń i szkoleń. Dzięki temu instruktorzy będą mogli sprawdzać, jak załogi i operatorzy reagują na utratę nawigacji, problemy z łącznością oraz przerwanie transmisji obrazu.

Siły NATO mierzą się z coraz bardziej skoordynowanymi działaniami o charakterze hybrydowym, obejmującymi również cyberataki i ataki w domenie elektromagnetycznej

W odpowiedzi Sojusz chce znacząco zwiększyć intensywność szkolenia w zakresie obronnych operacji cybernetycznych, podnosić świadomość użytkowników systemów cyfrowych i doskonalić procedury reagowania.

Zakłócenia GPS i łączności dronów

Systemy nawigacji satelitarnej GNSS służą nie tylko do określania położenia. Zapewniają również synchronizację czasu, wspierają bezpieczeństwo transportu, współpracę czujników i łączy danych, a także działanie systemów autonomicznych oraz uzbrojenia precyzyjnego. Ich słabością jest zależność od sygnałów radiowych, które można zakłócać lub fałszować. W rezultacie samolot, okręt czy pojazd może utracić wiarygodne informacje nawigacyjne.

W przypadku dronów konsekwencje mogą być jeszcze bardziej bezpośrednie, bo zakłócenie sygnału nawigacyjnego lub łącza sterującego może spowodować zmianę kursu, wymusić zawis, lądowanie albo powrót do miejsca startu. Zakłócenia transmisji obrazu mogą z kolei pozbawić operatora podglądu z kamery. NATO podkreśla, że znajomość takich mechanizmów jest niezbędna zarówno w zwalczaniu wrogich bezzałogowców, jak i w ochronie własnych systemów.

Zespoły szkoleniowe i ewaluacyjne NATO potrzebują systemów, które na żądanie i w warunkach polowych mogą generować kontrolowane zakłócenia sygnałów GNSS oraz łączy sterujących i transmisji obrazu dronów

Zasięg do 11 km i zakłócanie czterech systemów nawigacji

Każdy zestaw ma być na tyle lekki, by mogła go przenosić jedna lub dwie osoby. Przygotowanie urządzenia do pracy nie powinno zajmować więcej niż 30 minut. Sprzęt musi nadawać się do instalacji na okrętach, sztywnych łodziach pneumatycznych, bezzałogowych jednostkach nawodnych, pojazdach, statywach oraz na stałych stanowiskach naziemnych.

Urządzenia mają zakłócać sygnały wszystkich czterech głównych systemów nawigacji satelitarnej: amerykańskiego GPS, rosyjskiego GLONASS, europejskiego Galileo i chińskiego BeiDou. Wymagana jest obsługa wielu pasm częstotliwości jednocześnie, z możliwością niezależnego wyboru każdego z nich.

Zestawy mają również zakłócać łącza transmisji obrazu z dronów w paśmie 5-6 GHz oraz łącza sterujące pracujące w zakresach 400-500 MHz i 2-3 GHz. W specyfikacji wymieniono ponadto inne pasma radiowe, w tym wykorzystywane przez sieci komórkowe.

Jednym z najważniejszych wymagań jest regulowany zasięg zakłócania nawigacji satelitarnej. Promień strefy pozbawionej sygnału ma wynosić od 500 m do 11 km, czyli około sześciu mil morskich. Regulacja ma odbywać się w krokach nie większych niż 500 m.

Dostawcy będą musieli przedstawić również prognozowane zasięgi oddziaływania na różnych wysokościach, do ok. 3050 m. Ma to pomóc w planowaniu ćwiczeń tak, aby ograniczyć ryzyko oddziaływania zakłóceń na cywilny ruch lotniczy. Wymagane będą także badania potwierdzające moc emisji, charakterystykę sygnałów, rzeczywisty zasięg oraz działanie zabezpieczeń.

Cztery godziny pracy i zdalne sterowanie

NATO oczekuje, że system będzie obsługiwany z laptopa za pomocą interfejsu przystosowanego również do użytkowników bez specjalistycznego przygotowania. W zestawie mają znaleźć się anteny dookólne i kierunkowe, a zasilanie akumulatorowe musi zapewniać co najmniej cztery godziny nieprzerwanej pracy.

Dokumentacja przewiduje również możliwość zdalnego sterowania z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem łączy satelitarnych. Komunikacja ma być uwierzytelniana i szyfrowana. System musi mieć lokalny mechanizm przejęcia kontroli oraz funkcję zdalnego wyłączenia.

W ramach zamówienia dostawca będzie musiał przekazać sześć kompletnych zestawów, plan demonstracji ich możliwości, instrukcję obsługi wraz z załącznikiem dotyczącym bezpieczeństwa i koordynacji zakłóceń, a także przeprowadzić szkolenie dla pierwszych użytkowników w jednostce NATO w Europie lub Wielkiej Brytanii.

Zamówienie za 1,1 mln euro

Szacunkową wartość całego kontraktu określono na 1,1 mln euro. Zamówienie ma zostać udzielone w formie kontraktu o stałej cenie, zgodnie z zasadami dotyczącymi zamówień finansowanych ze wspólnych funduszy NATO.

Według harmonogramu zapytanie ofertowe ma zostać opublikowane 26 października 2026 r., termin składania ofert wyznaczono na 30 listopada, a rozstrzygnięcie przetargu przewidziano na 11 grudnia. W procedurze mogą uczestniczyć dostawcy z państw członkowskich NATO, którzy spełnią wymagania finansowe, techniczne i zawodowe oraz uzyskają odpowiednią deklarację kwalifikowalności.