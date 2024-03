Natychmiast wyłącz to w telefonie. Chodzi o dane osobiste

Spis treści: 01 Nowa funkcja Twittera niebezpieczna?

Jakiś czas temu portal X (czyli w sumie Twitter) zaczął wprowadzać nową funkcjonalność dla użytkowników. Chodzi o rozmowy głosowe i wideo, dzięki którym można do siebie dzwonić przez internet - tak, jak choćby na Messengerze. Początkowo było to dostępne jedynie dla posiadaczy płatnych kont premium, jednak po czasie udostępniono opcję dla wszystkich osób korzystających z platformy.

Niby wszystko fajnie, ale jednak nie do końca. Okazuje się, że w tej całej nowej funkcji znalazła się spora dziura w zakresie naszego bezpieczeństwa. Wyobrażacie sobie, że wystarczy aby ktoś do nas zadzwonił, aby osoba ta mogła poznać nasz numer IP? No to już wiecie, o jakim problemie mowa.

Wszystko przez jedno ustawienie, które domyślnie jest wyłączone. Chodzi o Zwiększoną ochronę prywatności podczas połączeń. W ustawieniach możemy to zastosować, co zablokuje automatyczne pokazywanie naszego adresu IP podczas przeprowadzania rozmów. Nie do końca jestem w stanie zrozumieć, dlaczego takie coś nie jest aktywne domyślnie. Warto pamiętać, aby skorzystać z tej opcji. Lepiej dmuchać na zimne.

Właśnie, a co cyberprzestępca może zrobić z naszym IP? Niby niewiele, ale jednak ryzyko jest duże.

Adres IP - jakie jest ryzyko?

Numer IP (Internet Protocol) to unikalny adres, który jest przypisywany każdemu urządzeniu podłączonemu do internetu. Chociaż samo posiadanie czyjegoś numeru IP nie daje przestępcom bezpośredniego dostępu do komputera lub danych osobowych, to mogą oni wykorzystać ten numer w różnych niepożądanych i potencjalnie szkodliwych celach. Przykładów jest kilka.

Jeden z nich to lokalizowanie i śledzenie nas samych. Numer IP może zostać użyty do określenia przybliżonej lokalizacji użytkownika. Choć informacje te są zazwyczaj ogólne, mogą pomóc w śledzeniu aktywności online. Poza tym adres IP można wykorzystać w celu przeprowadzenia ataku DDoS, które polegają na zasypywaniu adresu IP ofiary ogromną ilością zapytań w celu przeciążenia sieci i uniemożliwienia dostępu do niej.

Zasadniczo adres IP należy traktować jako punkt wyjścia do wielu rodzajów ataków i działań na naszą szkodę. Nie musimy nim świecić przy każdej rozmowie, dlatego pamiętajmy o skorzystaniu ze wskazanej opcji. Przechodzimy do ustawień, a następnie klikamy w prywatność i bezpieczeństwo oraz wiadomości prywatne.

