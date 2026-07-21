Naukowcy stworzyli chip, który może odblokować systemy terahercowe

Marcin Jabłoński

Marcin Jabłoński

Amerykańscy naukowcy de facto zmniejszyli dzisiejsze laboratoria systemów terahercowych do rozmiarów niewielkiego chipa. Ich rozwiązanie może być rewolucją.

Osoba w rękawiczkach laboratoryjnych trzyma kwadratowy chip elektroniczny związany z systemami terahercowymi.
Naukowcy stworzyli chip, który może odblokować wykorzystanie nowego widma elektromagnetycznego.123RF/PICSEL

Pasmo terahercowe zostanie odblokowane? Ma to zapewnić nowy chip

Pomiędzy falami mikrofalowymi a promieniowaniem podczerwonym znajduje się obszar widma elektromagnetycznego - pasmo terahercowe. Pomimo dziesięcioleci badań systemy terahercowe pozostają w dużej mierze ograniczone do laboratoriów, ponieważ sprzęt niezbędny do generowania, przetwarzania i wykrywania tych sygnałów jest często nieporęczny, kosztowny i trudny do skalowania. A szkoda, bo mógłby umożliwić szybszą transmisję danych oraz rozwój nowych technologii obrazowania.

Jednak zmienić to może najnowsze osiągnięcie naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles (UCLA). Wskazali, że da się zintegrować wiele z funkcji systemu terahercowego w jednym układzie półprzewodnikowym. Naukowcy skupili się na wykorzystaniu do tego studni kwantowych czyli niezwykle cienkich warstwach półprzewodnikowych, które są już szeroko stosowane w fotonicznych układach scalonych.

Klucz do rozwoju

Naukowcy wykorzystali fotodiody PIN ze studnią kwantową wykonane z arsenku galu i arsenku glinu i galu (GaAs/AlGaAs). Wykazali, że struktury te mogą zarówno generować, jak i wykrywać sygnały terahercowe w procesie znanym jako fotomieszanie międzypasmowe ze wzmocnieniem. Naukowcy jeszcze bardziej poprawili wydajność, wbudowując w ten sam układ półprzewodnikowy wzmacniacz optyczny. Pozwoliło to zwiększyć wydajność generowania fal terahercowych o około rząd wielkości, jednocześnie zmniejszając moc optyczną wymaganą do działania.

Wyniki badań przeprowadzonych przez naukowców z UCLA wykazują, że elektrony uciekają ze studni kwantowych w czasie krótszym niż jedna bilionowa sekundy, co jest wystarczająco szybkie, by umożliwić pracę w paśmie terahercowym. Praca ta stanowi podstawę platformy, którą zespół nazywa Monolithically Integrated Terahertz Optoelectronics (MITO) - zaprojektowanej tak, by obsługiwać źródła, detektory, wzmacniacze, modulatory i inne elementy fotoniczne na wspólnym podłożu półprzewodnikowym przy użyciu metod produkcji już zgodnych z komercyjnymi zakładami fotonicznymi.

Co ważniejsze, prototyp nadal opiera się na laserach zewnętrznych, ale platforma została zaprojektowana z myślą o przyszłej integracji. Naukowcy planują ostatecznie wbudować lasery przestrajalne i dodatkowe elementy fotoniczne bezpośrednio w układ scalony, tworząc w ten sposób bardziej kompletne systemy terahercowe w kompaktowej obudowie.

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