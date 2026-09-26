Nawet 8 godzin w powietrzu. Nowy dron Evo-LE zaprezentowany

W skrócie DeltaQuad zaprezentował drona Evo-LE typu VTOL, który jest przeznaczony do misji zwiadowczych oraz patrolowania granic i może spędzić w powietrzu do 8 godzin.

Konstrukcja maszyny waży 13 kg, umożliwia przelot 480 km i transport ładunku o masie 1,5 kg przy zasięgu łączności radiowej wynoszącym maksymalnie 120 kilometrów.

Wydłużenie czasu lotu uzyskano dzięki zastosowaniu akumulatorów o wyższej gęstości, zmodernizowanego układu napędowego oraz zmodyfikowanej architektury elektrycznej.

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Drony odgrywają coraz większą rolę w misjach zwiadowczych czy patrolowaniu granic. Holenderska firma DeltaQuad wzięła to pod uwagę w trakcie projektowania maszyny o nazwie Evo-LE, której oficjalna prezentacja odbyła się w tym tygodniu.

Dron Evo-LE spędzi 8 godzin w powietrzu i przeleci 480 kilometrów

Nowy dron firmy DeltaQuad to maszyna typu VTOL. To oznacza, że start i lądowanie odbywa się w pozycji pionowej. Producent deklaruje, że urządzenie może spędzić w powietrzu nawet 8 godzin. Deklarowany zasięg to maksymalnie 480 kilometrów.

Warto jednak zauważyć, że sama konstrukcja maszyny waży 13 kg. Natomiast osiągi w powietrzu zależą od dodatkowego ładunku, który przenosi dron czy warunków operacyjnych.

Długi czas lotu zmienia możliwości realizacji misji

"Więcej czasu spędzonego w powietrzu nad obszarem zainteresowania zapewnia operatorom większą ciągłość w pozyskiwaniu informacji i ogranicza konieczność wymiany systemów w trakcie trwania misji" - dodaje Ross Jackson.

DeltaQuad deklaruje ponadto zasięg łączności radiowej do 120 kilometrów, a maksymalny ciężar ładunku to 1,5 kg. Maszyna została wyposażona w wyspecjalizowane czujniki, które oferują w trakcie lotu 360-stopniowe pole widzenia.

Nowy dron Evo-LE rozszerza ofertę maszyn DeltaQuad

Model Evo-LE rozszerza dotychczasową linię Evo firmy DeltaQuad. Tym razem producent zdecydował się położyć nacisk przede wszystkim na długość lotu. Stało się to możliwe dzięki zebraniu opinii od operatorów czy doświadczeń uzyskanych w trakcie tysięcy godzin lotów operacyjnych.

"Osiągnięcie takiego czasu lotu wymagało zmian w całej platformie, a nie tylko zwiększenia pojemności akumulatorów" - powiedział Mark van Schie, dyrektor ds. produktu w firmie DeltaQuad.

Chcąc uzyskać założone efekty, zdecydowano się na akumulatory o zwiększonej gęstości oraz system oparty na dwóch bateriach. Następnie mamy zmodernizowany układ napędowy czy udoskonaloną architekturę elektryczną.

W trakcie lotu dron wykorzystuje stałe skrzydła. Producent jednak nie ujawnia, w jakim stopniu obciążenie ładunkiem wpływa na skrócenie długości lotu. Ponadto urządzenie można opcjonalnie doposażyć w dodatkowe rozwiązania, które pozwolą uniknąć zakłóceń sygnałów czy zapewnić bezpieczną łączność. Istnieje też możliwość zapewnienia nawigacji autonomicznej.