Nawet 8 godzin w powietrzu. Nowy dron Evo-LE zaprezentowany

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Evo-LE to nowy dron holenderskiej firmy DeltaQuad, który został zaprojektowany z myślą o misjach zwiadowczych lub patrolowaniu granic. Maszyna może spędzić w powietrzu nawet do 8 godzin bez lądowania. W tym czasie dron Evo-LE może pokonać dystans nawet do 480 kilometrów. Masa całej konstrukcji to zaledwie 13 kilogramów.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Dron Evo-LE DeltaQuad z szerokimi skrzydłami i podwójnymi podporami na jasnym tle, widok z boku.
Nawet 8 godzin w powietrzu. Nowy dron Evo-LE zaprezentowany.DeltaQuadmateriały prasowe

W skrócie

  • DeltaQuad zaprezentował drona Evo-LE typu VTOL, który jest przeznaczony do misji zwiadowczych oraz patrolowania granic i może spędzić w powietrzu do 8 godzin.
  • Konstrukcja maszyny waży 13 kg, umożliwia przelot 480 km i transport ładunku o masie 1,5 kg przy zasięgu łączności radiowej wynoszącym maksymalnie 120 kilometrów.
  • Wydłużenie czasu lotu uzyskano dzięki zastosowaniu akumulatorów o wyższej gęstości, zmodernizowanego układu napędowego oraz zmodyfikowanej architektury elektrycznej.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

Drony odgrywają coraz większą rolę w misjach zwiadowczych czy patrolowaniu granic. Holenderska firma DeltaQuad wzięła to pod uwagę w trakcie projektowania maszyny o nazwie Evo-LE, której oficjalna prezentacja odbyła się w tym tygodniu.

Dron Evo-LE spędzi 8 godzin w powietrzu i przeleci 480 kilometrów

Nowy dron firmy DeltaQuad to maszyna typu VTOL. To oznacza, że start i lądowanie odbywa się w pozycji pionowej. Producent deklaruje, że urządzenie może spędzić w powietrzu nawet 8 godzin. Deklarowany zasięg to maksymalnie 480 kilometrów.

Zobacz również:

Drony Gierań mają coraz lepsze systemy komunikacyjne, przenoszą coraz większe ładunki, latają coraz szybciej i coraz dalej (zdj. ilustracyjne)
Militaria

Przeleciał 960 km. Tak daleko "rosyjskie Shahedy" jeszcze nie atakowały

Daniel Górecki
Daniel Górecki

Warto jednak zauważyć, że sama konstrukcja maszyny waży 13 kg. Natomiast osiągi w powietrzu zależą od dodatkowego ładunku, który przenosi dron czy warunków operacyjnych.

Długi czas lotu zmienia możliwości realizacji misji
powiedział Ross Jackson, dyrektor handlowy (CCO) w firmie DeltaQuad.

"Więcej czasu spędzonego w powietrzu nad obszarem zainteresowania zapewnia operatorom większą ciągłość w pozyskiwaniu informacji i ogranicza konieczność wymiany systemów w trakcie trwania misji" - dodaje Ross Jackson.

DeltaQuad deklaruje ponadto zasięg łączności radiowej do 120 kilometrów, a maksymalny ciężar ładunku to 1,5 kg. Maszyna została wyposażona w wyspecjalizowane czujniki, które oferują w trakcie lotu 360-stopniowe pole widzenia.

Nowy dron Evo-LE rozszerza ofertę maszyn DeltaQuad

Model Evo-LE rozszerza dotychczasową linię Evo firmy DeltaQuad. Tym razem producent zdecydował się położyć nacisk przede wszystkim na długość lotu. Stało się to możliwe dzięki zebraniu opinii od operatorów czy doświadczeń uzyskanych w trakcie tysięcy godzin lotów operacyjnych.

"Osiągnięcie takiego czasu lotu wymagało zmian w całej platformie, a nie tylko zwiększenia pojemności akumulatorów" - powiedział Mark van Schie, dyrektor ds. produktu w firmie DeltaQuad.

Chcąc uzyskać założone efekty, zdecydowano się na akumulatory o zwiększonej gęstości oraz system oparty na dwóch bateriach. Następnie mamy zmodernizowany układ napędowy czy udoskonaloną architekturę elektryczną.

Zobacz również:

Polska Grupa WB ujawniła uderzeniowego drona o napędzie odrzutowym Gladius 2. Niedługo trafi w ręce polskich żołnierzy.
Militaria

Polacy stworzyli latające skrzydło. Żołnierze już zacierają ręce

Marcin Jabłoński
Marcin Jabłoński

W trakcie lotu dron wykorzystuje stałe skrzydła. Producent jednak nie ujawnia, w jakim stopniu obciążenie ładunkiem wpływa na skrócenie długości lotu. Ponadto urządzenie można opcjonalnie doposażyć w dodatkowe rozwiązania, które pozwolą uniknąć zakłóceń sygnałów czy zapewnić bezpieczną łączność. Istnieje też możliwość zapewnienia nawigacji autonomicznej.

Jak podwodne drony mogą ratować życie© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze