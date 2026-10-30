Netflix integruje się z BLIK-iem. Za subskrypcję zapłacisz bez karty

W skrócie Netflix nawiązał współpracę z Polskim Standardem Płatności, co pozwala użytkownikom na opłacanie abonamentu za pomocą BLIK-a bez konieczności podawania karty.

Nowa funkcja wspiera płatności powtarzalne, co umożliwia automatyczne comiesięczne pobieranie należności za subskrypcję po wyrażeniu odpowiedniej zgody przez użytkownika.

Platforma planuje wprowadzić w Polsce tańszy pakiet z reklamami, którego debiut na naszym rynku został zaplanowany na 1 marca 2027 roku.

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Netflix pozwala na dokonywanie płatności na różne sposoby. Najpopularniejszą wydaje się karta, której dane trzeba przypisać do konta. Można też skorzystać z usługi PayPal, kart podarunkowych i przedpłaconych czy doliczania opłaty do abonamentu. Teraz pojawia się kolejna możliwość.

Netflix pozwala na płacenie za subskrypcję z użyciem BLIK-a

Polacy wręcz uwielbiają BLIK-a, ale Netflix dotychczas nie oferował takiej opcji. Teraz to ulega zmianie, o czym poinformował Polski Standard Płatności, czyli operator popularnej w kraju usługi.

To oznacza, że opłatę za Netfliksa można teraz dokonać również z wykorzystaniem BLIK-a. Również w systemie płatności powtarzalnych, co pozwoli na comiesięczne pobieranie zobowiązania i bez konieczności pamiętania o rozliczeniu. W tym celu trzeba oczywiście wyrazić zgodę, którą to można w dowolnej chwili cofnąć.

Płatności powtarzalne BLIK cieszą się coraz większą popularnością. Polski Standard Płatności wyjaśnia, że tylko w pierwszej połowie 2026 r. Polacy skorzystali z tej opcji około 3,6 mln razy, czyli ponad 20 razy chętniej niż w adekwatnym okresie zeszłego roku. Rozwiązanie cieszy się więc coraz większym zainteresowaniem.

Netflix wprowadzi do Polski tańszy plan z reklamami

Dostęp do Netfliksa nie jest najtańszy. Cennik poszczególnych pakietów po ostatnich podwyżkach prezentuje się następująco.

Plan podstawowy - 37 złotych/miesiąc (było 33 złote)

Plan standardowy - 55 złotych/miesiąc (wcześniej 49 złotych)

Plan premium - 75 złotych/miesiąc (dotychczas 67 złotych)

Na szczęście w drodze jest tańszy pakiet z reklamami. Premiera planu w Polsce ma odbyć się 1 marca 2027 r. Netflix nie ogłosił jeszcze jego ceny na nasz rynek, ale możemy się domyślać, że będzie to kwota niższa od 30 złotych. Na szczegóły przyjdzie nam jednak poczekać.

Netflix ujawnił niedawno, że jego plan z reklamami cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Miesięcznie pakiet dociera do ponad 250 mln widzów. Natomiast więcej niż 80 proc. z nich ogląda produkcje w serwisie każdego dnia.