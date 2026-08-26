Netflix może wprowadzić do aplikacji zewnętrzne serwisy streamingowe

W skrócie Netflix rozważał włączenie zewnętrznych usług streamingowych, takich jak Peacock i Fox One, do swojej własnej aplikacji w celu pozyskania nowych subskrybentów.

Firma oficjalnie zaprzeczyła, jakoby w najbliższym czasie planowała wdrożenie takich rozwiązań, mimo pojawiających się doniesień medialnych w tej sprawie.

Netflix prowadzi już testy współpracy z zewnętrznymi nadawcami we Francji, gdzie udostępnił treści od lokalnego nadawcy TF1, co daje obiecujące wyniki.

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Netflix to zdecydowanie jeden z największych graczy na rynku streamingu video. Firma szuka nowych sposobów na pozyskanie dodatkowych użytkowników. The New York Times raportuje, że pod uwagę brana jest współpraca z zewnętrznymi dostawcami treści.

Netflix może wprowadzić do własnej aplikacji treści Peacock i Fox One

Z informacji przekazanych przez The New York Times wynika, że Netflix niedawno rozważał wprowadzenie do własnej aplikacji zewnętrznych dostawców streamingowych, co w przypadku tej platformy byłoby nowością. Pod uwagę brano współpracę z Peacock i Fox One.

Nie wiadomo, jak dokładnie miałoby się to odbywać. W aplikacji Netfliksa mogłyby pojawić się dodatkowe subskrypcje, które użytkownicy musieliby wykupić w celu uzyskania dostępu do treści. Innym rozwiązaniem jest wprowadzenie samych materiałów w ramach oferty łączonej.

Podobne rozwiązanie funkcjonuje w Amazon Prime Video, gdzie użytkownicy również mogą wykupić dodatkowe subskrypcje innych dostawców treści i w ten sposób uzyskać dostęp do nowych materiałów.

Warto dodać, że Netflix zareagował na raport udostępniony przez The New York Times i przekazał w krótkim komunikacie, że w obecnych planach nie ma "bliskiej umowy". To oznacza, że na podobny ruch być może trzeba będzie poczekać dłużej.

Netflix eksperymentuje z zewnętrznymi serwisami we Francji

Plany ujawnione przez The New York Times to nie jedyne tego typu eksperymenty, które prowadzi Netflix. W czerwcu we Francji dołączono kanały na żywo i treści streamingowe od lokalnego nadawcy TF1. Tak na ten temat wypowiedział się wtedy jeden z prezesów firmy, Greg Peters.

Jeśli zobaczymy dodatkowe oferty, które w podobny sposób będą służyć naszym członkom, naszym partnerom i nam, z pewnością je rozważymy

Przy okazji Peters wspomniał o tej współpracy, że widzi obiecujące rezultaty. W ramach ciekawostki warto dodać, że treści pochodzące z platformy Peacock wkrótce będą dostępne u innego giganta streamingu wideo. Mowa o YouTube Premium, gdzie oferta łączona pojawi się w przyszłym roku.



