Netflix odświeży aplikację na telefony. Pojawią się filmiki jak z TikToka

Pionowe filmy z TikToka zyskały dużą popularność i podobne formaty wprowadzają kolejne serwisy. Mamy już YouTube Shorts, a niedawno na podobny ruch zdecydował się Disney+. Netflix nie chce być gorszy i tego typu treści będą jedną z najważniejszych nowości w nowej aplikacji mobilnej giganta, która wkrótce zostanie udostępniona dla wszystkich.

Netflix z nową aplikacją wprowadzi pionowe filmy jak z TikToka

Netflix szykuje się do wprowadzenia nowej aplikacji na telefony i jedną z głównych nowości będzie wsparcie dla pionowych filmów. Tego typu format testowany był przez giganta od jakiegoś czasu. Skąd pomysł na tego typu treści?

Nowy projekt lepiej odzwierciedli naszą rozwijającą się ofertę rozrywkową i ułatwi członkom korzystanie z niej w wybrany przez nich sposób i w dowolnym czasie

Ponadto Netflix podkreśla, że "rozrywka w telewizji i na urządzeniach mobilnych zaciera się" i stąd też potrzeba sięgania po nowe formaty treści dla różnych grup użytkowników. Pionowe filmy odegrają dużą rolę w nowej aplikacji giganta rynku streamingowego. Taki format będzie skupiać się na krótszych treściach, a ich zadaniem będzie zachęcanie do oglądania dłuższych produkcji znajdujących się w bazie platformy.

Kiedy nowa aplikacja mobilna Netflix na telefony?

Z informacji przekazanych przez Netfliksa w czwartek wynika, że prace nad nową aplikacją mobilną są już na ukończeniu. Jej premiera ma odbyć się przed końcem kwietnia. To oznacza, że trafi w ręce wszystkich użytkowników telefonów w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Warto dodać, że jesienią zeszłego roku Netflix odświeżył własną aplikację na telewizory. Już wtedy zapowiadano zmiany, które obejmą wersję mobilną na telefony i ujawniono plany związane z wprowadzeniem wsparcia dla pionowych filmów. Teraz działania te doczekają się realizacji.

Disney+ również wprowadził pionowe filmy, gdzie w ten sposób prezentowane są krótsze treści powiązane z produkcjami dostępnymi w platformie. W tym przypadku również zostało poprzedzone to programem pilotażowym.

