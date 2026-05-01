Dostęp do serwisów streamingowych jest coraz droższy. Netflix ogłosił podwyżki cen w Polsce i podrożały wszystkie pakiety. W marcu gigant ogłosił zmiany w cenniku dla Stanów Zjednoczonych i już wtedy przypuszczano, że firma zdecyduje się na podobny ruch na innych rynkach, co jest tylko kwestią czasu.

Wszystkie pakiety Netflix mają w Polsce nowe ceny

Wraz z 1 maja 2026 r. w Polsce zaczyna obowiązywać nowy cennik. Podwyżki objęły wszystkie pakiety Netfliksa.

Plan podstawowy - 37 złotych/miesiąc (było 33 złote)

Plan standardowy - 55 złotych/miesiąc (wcześniej 49 złotych)

Plan premium - 75 złotych/miesiąc (dotychczas 67 złotych)

Jak nietrudno zauważyć, podwyżki cen w Polsce są na poziomie (w zależności od pakietu) od 4 do 8 złotych. Opłata za dodatkowego użytkownika spoza gospodarstwa domowego, którego można dołączyć do istniejącej subskrypcji, została ustalona na 16 złotych/miesiąc.

Kiedy nowe ceny pakietów Netflix w Polsce?

Nowy cennik obowiązuje nowych klientów w Polsce wraz z datą wejścia w życie, czyli od 1 maja. Dotychczasowy subskrybenci zobaczą nowe rachunki w ciągu najbliższych tygodni, czyli wraz z kolejnym miesięcznym rozliczeniem, co nastąpi zgodnie z datą odnowienia istniejącego planu.

Warto dodać, że to pierwsza podwyżka cen, którą Netflix zaserwował w Polsce od ponad roku. Ostatni raz zmiany w cenniku nad Wisłą pojawiły się pod koniec 2024 r. I choć w międzyczasie ulegały modyfikacjom na wybranych rynkach, tak nie obejmowały naszego kraju. Do dziś i tym razem nam się nie upiekło.

Netflix to nie jedyny gigant streamingowy, który w ostatnim czasie podniósł ceny w Polsce. Wcześniej na taki ruch zdecydowały się platformy Disney+, HBO Max czy SkyShowtime. Cóż, nie pozostaje nic innego, jak tylko się do tego przyzwyczaić. Tego typu podwyżki są nieuniknione.

Przy okazji warto wspomnieć, że Netflix odświeża własną aplikację mobilną na telefony. Firma wprowadziła do niej pionowe filmy o nazwie Klipy oraz inne nowości.

