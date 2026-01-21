Netflix stawia na polskie filmy i seriale. Długa lista nowości

Netflix przygotował na 2026 rok sporo nowości i wśród nich są popularne na całym świecie franczyzy. Czy w tegorocznej ofercie giganta rynku streamingowego znajdziemy także nowe polskie produkcje oryginalne? Firma nie zapomniała o fanach z kraju i przygotowała bardzo ciekawe premiery.

"Ołowiane dzieci" z premierą na platformie Netflix w lutym

Pierwszą z nowości jest tytuł "Ołowiane dzieci" w reżyserii Macieja Pieprzycy. Produkcja oryginalna bazuje na prawdziwych wydarzeniach, które wstrząsnęły Śląskiem w latach 70. XX wieku. Główną rolę powierzono Joannie Kulig. Premiera została zaplanowana na 11 lutego 2026 r.

Nowa polska produkcja oryginalna Netfliksa to miniserial składający się z sześciu odcinków. O czym opowiada ta historia? Odpowiedź poniżej, wraz z oficjalnym zwiastunem.

"Historia opowiada o młodej lekarce, Jolancie Wadowskiej-Król, która odkrywa, że dzieci mieszkające w pobliżu Huty Szopienice chorują na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Podejmując walkę o ich zdrowie, musi stawić czoła komunistycznemu aparatowi państwowemu" - wyjaśnia Netflix w komunikacie prasowym.

Polskie produkcje oryginalne "Mniej obcy", "Znieczulenie" i "Kolory zła: Czerń"

Kolejne trzy nowe polskie produkcje oryginalne będą miały premierę w Netflikskie w drugiej połowie 2026 r. Są to "Mniej obcy", "Znieczulenie" oraz "Kolory zła: Czerń".

"Mniej obcy" to historia inspirowana polskim muzykiem Janem Borysewiczem. Film w reżyserii Kristoffera Rusa opowiada o losach zbuntowanego gitarzysty i lidera grupy Lady Pank. W główną rolę wcielił się Mikołaj Bukrewicz, który debiutuje na dużym ekranie.

Netflix stworzył także pierwszy swój dramat medyczny zatytułowany "Znieczulenie", gdzie w rolę głównego bohatera wciela się Leszek Lichota. Produkcja pokazuje dramaty i decyzje, które odbywają się w szpitalach.

Natomiast "Kolory zła: Czerń" to kolejna odsłona serii adaptacji bestsellerów Małgorzaty Oliwii Sobczak (po tytule "Kolory zła: Czerwień" z 2024 r.) w reżyserii Adriana Panka. W role główne wcielili się Jakub Gierszał oraz Marianna Zydek.

3. sezon "1670" i nowe polskie filmy oraz seriale Netflix

W 2026 r. Netflix powróci z 3. sezonem serialu "1670", gdzie widzowie będą mogli wrócić do Adamczychy. Gigant udostępnił pierwsze kadry i zapowiada znowu mocną dawkę śmiechu. W kolejnej odsłonie rodzina Adamczewskich ma zmierzyć się z prawdą o swojej tożsamości.

3. sezon "1670" to jeden z nowych seriali Netflix na 2026 r. Netflix materiały prasowe

Netflix przygotowuje również nowe polskie filmy. Wśród nich jest komedia "Zemsta" w reżyserii Kaliny Alabrudzińskiej. Następnie mamy "Podlasie", które jest kontynuacją historii "Nic na siłę" z Anną Seniuk i Arturem Barcisiem. Dla fanów mocnych wrażeń przygotowywana jest produkcja zatytułowana "Święty". To mocny thriller w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego. Nowością jest też serial "Bunt", gdzie Borys Szyc i Filip Pławiak wcielą się w byłych współwięźniów.

"Matki Pingwinów" i "Lalka"

Kolejną produkcją, którą ogłosił Netflix, jest drugi sezon komediodramatu "Matki Pingwinów". Widzowie ponownie zgłębią pełen emocji świat rodziny, relacji i codziennych wyborów. Do ulubionych bohaterów w kolejnej odsłonie serialu dołączy Mateusz Damięcki.

W 2026 roku Netflix wypuści drugi sezon serialu "Matki Pingwinów" Karolina Grabowska materiały prasowe

Natomiast w wyczekiwanym serialu "Lalka" - inspirowanym klasyką Bolesława Prusa - miłość, status i ambicje ścierają się na tle gwałtownie zmieniającego się społeczeństwa. Przedsmak tej historii Netflix zdradza w najnowszych zdjęciach z udziałem drugoplanowych ról, w które wcielą się Dariusz Chojnacki, Jacek Braciak, Julia Wyszyńska i Magdalena Cielecka.

Kadr z serialu "Lalka" Krzysztof Wiktor materiały prasowe

Zaplanowano także polską wersję "Love is Blind". Na Netfliksie zobaczymy, jak uczucie rodzi się i rozpada bez asekuracji wyglądem czy codzienną rutyną.

