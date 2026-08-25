W skrócie Netflix udostępnia w Polsce nową wersję swojej aplikacji mobilnej, której dystrybucja rozpocznie się we wtorek 25 sierpnia o godzinie 18:00 w sklepach App Store oraz Google Play.

Kluczową nowością w aktualizacji jest sekcja Klipy, grupująca pionowe materiały wideo, takie jak sceny z filmów, zajawki oraz materiały zakulisowe ułatwiające odkrywanie treści.

Z poziomu sekcji Klipy użytkownicy mogą wygodnie dodawać produkcje do swojej listy, udostępniać materiały znajomym za pomocą przycisku ze strzałką oraz odkrywać nowe filmy i seriale.

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Netflix zapowiedział nową aplikację mobilną na telefony pod koniec kwietnia. Wtedy poznaliśmy najważniejsze nowości. Potem udostępniono ją na wybranych rynkach, ale nie w Polsce. Teraz to ulega zmianie i oprogramowanie trafia również w ręce użytkowników w kraju.

Nowa aplikacja mobilna Netflix dostępna dla użytkowników z Polski

Użytkownicy Netfliksa w Polsce na nową aplikację mobilną musieli czekać naprawdę długo, bo kilka miesięcy. Dziś to ulega zmianie i od wtorku 25 sierpnia rusza proces dystrybucji aktualizacji, która pozwoli zainstalować najnowszą wersję platformy.

Aplikacja mobilna od zawsze jest ważną częścią Netflixa, dając użytkownikom stały dostęp do ich ulubionej rozrywki.

"Bazując na naszych dotychczasowych doświadczeniach, wprowadziliśmy klipy, ulepszoną nawigację i nowy sposób prezentacji treści wideo w wersji pionowej, które pozwalają użytkownikom jeszcze bardziej cieszyć się Netflixem na telefonach: w chwilach odpoczynku, gdy chcą znaleźć jakiś nowy tytuł albo coś krótkiego i zabawnego do obejrzenia" - dodała Elizabeth Stone, Chief Product and Technology Officer.

Wcześniej nowa aplikacja mobilna Netfliksa pojawiła się na wybranych rynkach, w tym m.in. za naszą zachodnią granicą w Niemczech. Od godziny 18:00 rozpocznie się jej dystrybucja w Polsce. Wtedy warto zajrzeć do sklepów App Store (iOS) oraz Google Play (Android).

Wśród nowości w aplikacji mobilnej Netflix sekcja Klipy

Najważniejszą nowością w zaktualizowanej wersji aplikacji Netfliksa jest sekcja Klipy. To specjalne miejsce, które grupuje nowy format wideo w postaci pionowych filmów. Są to różne sceny z produkcji, zajawki czy materiały za kulisowe. Gigant wierzy, że w ten sposób użytkownicy będą mogli odkrywać więcej ciekawych treści do obejrzenia.

Warto dodać, że z poziomu sekcji Klipy można wykonać różne działania. Są to:

Dodaj do mojej listy - opcja, która pozwala na łatwe i wygodne dodanie treści z pionowego kanału do listy filmów czy seriali do obejrzenia w późniejszym czasie.

Udostępniaj - funkcja umożliwia udostępnianie treści z sekcji Klipy znajomym lub rodzinie. Służy do tego specjalny przycisk ze strzałką.

Odkrywaj - opcja ułatwiająca odkrywanie nowych treści do obejrzenia.

Z wcześniejszych informacji, które przekazał Netflix wynika, że z czasem sekcja Klipy zaoferuje dostęp do kolejnych treści i będzie ich coraz więcej.



