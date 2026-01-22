Netflix niedawno odświeżył interfejs własnej platformy na telewizorach. Teraz przyszedł czas na aplikację mobilną serwisu. Na 2026 r. planowane są duże zmiany, które gigant potwierdził w tym tygodniu, podczas omawiania wyników finansowych. Czego należy się spodziewać?

Nowa aplikacja mobilna Netflix w 2026 roku

Jeden z CEO firmy, Greg Peters potwierdził, że Netflix planuje wprowadzić nową aplikację mobilną później w 2026 r. Zbyt wielu szczegółów jednak nie ujawniono. Wiemy, że interfejs użytkownika zostanie odświeżony i zmiany te mają lepiej posłużyć rozwojowi giganta w najbliższej dekadzie.

Netflix stanie się platformą, dzięki której będziemy mogli kontynuować iterację, testowanie, rozwój i ulepszanie naszej oferty

Zmiany mogą być duże i posłużą Netfliksowi m.in. do lepszego dopasowania aplikacji do trendów panujących na rynku. W przypadku filmów te są wyznaczane przez media społecznościowe, gdzie krótkie wideo odgrywają wielką rolę.

Netflix dostanie pionowe filmy jak z aplikacji TikTok

Sama informacja o nowej aplikacji mobilnej wiąże się z inną nowością, którą przygotowuje Netflix. To pionowe filmy wyświetlane na ekranach smartfonów, które testowane są od kilku miesięcy. Można zakładać, że przeprojektowany interfejs użytkownika ma na celu dopasowanie do takiej formy treści.

Wspomniane pionowe filmy również będą jedną z dużych nowości w aplikacji Netfliksa na 2026 r. Początkowo gigant chce w ten sposób wyświetlać zwiastuny własnych produkcji. To jednak początek, bo pod uwagę brane są także inne formaty.

Możemy sobie wyobrazić, że dodamy więcej klipów opartych na nowych typach treści, takich jak wideopodcasty

Z czasem tego typu treści w aplikacji może być więcej. Netflix wyjaśnia, że w ten sposób nie trzeba będzie przekręcać telefonu, aby zobaczyć wybrane filmy. Czy jednak właśnie tego chcą użytkownicy? Trudno powiedzieć, ale firma z pewnością widzi tutaj możliwość zrealizowania własnych celów. Na przykład zatrzymania oglądających w aplikacji na dłużej.

