Netflix stawia na ciągły rozwój. Gigant od miesięcy pracował nad nową aplikacją na telefony, którą miałem okazję zobaczyć jeszcze przed dzisiejszą premierą. Platforma wprowadza istotne zmiany, które mają być odpowiedzią na potrzeby użytkowników oraz to, jak w dzisiejszych czasach konsumuje się treści multimedialne.

Oglądamy coraz więcej treści na telefonach i Netflix o tym wie

Czasy, gdy spędzaliśmy czas na oglądaniu filmów i seriali wyłącznie przed ekranami telewizorów lub w kinach, już dawno minęły. Dziś robimy to coraz częściej z telefonami w ręku i w ten sposób konsumujemy coraz więcej treści.

Liczne badania pokazują, że coraz chętniej oglądamy treści na telefonach czy tabletach. Jakby tego było mało, to nierzadko robimy to "w biegu". To oczywiście wymusza zmiany związane z proponowaniem treści do obejrzenia i dlatego tak duży sukces odnoszą krótkie formy, jak na przykład filmiki z YouTube'a lub TikToka.

Netflix oczywiście zdaje sobie sprawę z tych trendów i musi za nimi podążać. Pamiętając jednak o tym, aby się w tym wszystkim nie zatracić. Dlatego firma od miesięcy zbierała dane i opinie związane z własną aplikacją mobilną od użytkowników. Zgłaszano różne propozycje i uwagi, które następnie poddano dyskusji. Tak zrodził się pomysł szerszego projektu obejmującego odświeżenie aplikacji mobilnej na telefony.

Nowa aplikacja mobilna Netflix na telefony odpowiedzią na potrzeby użytkowników

Nowa aplikacja Netfliksa jest więc odpowiedzią na dzisiejsze potrzeby użytkowników. Przedstawiciele firmy wyjaśnili mi, że celem nowego projektu nie była chęć zatrzymania użytkowników na dłużej w platformie. Stwierdzili, że to nie miałoby większego sensu. Zadanie było inne.

W trakcie projektowania nowej aplikacji Netflix postawił na ulepszone doświadczenia użytkowników. Celem było stworzenie takiej funkcjonalności, która da oglądającym jak najwięcej korzyści. Głównie z zakresu odkrywania nowych treści do obejrzenia. Niekoniecznie od razu na telefonie, ale na przykład w późniejszym czasie na telefonie.

Chcąc więc osiągnąć taki cel Netflix musiał sięgnąć po nowy i przyjazny dla użytkowników format. To nie wszystko, bo przy okazji wokół tej nowości skupia się dodatkowa funkcjonalność. Tak powstała zupełnie nowa sekcja o nazwie Klipy, która zapowiadana była od jakiegoś czasu.

Klipy to pionowe filmy w aplikacji Netflix

Najważniejszą nowością w odświeżonej aplikacji Netfliksa na telefony jest funkcja o nazwie Klipy. Ma ona swoją odrębną sekcję, do której dostęp można uzyskać z poziomu menu głównego na dolnym pasku. Stosowna ikona ze skrótem znajduje się tuż obok Strony głównej.

Klipy to poniowe filmy w aplikacji Netflix, które dopasowane są do gustu użytkownika. Netflix materiały prasowe

Klipy to sekcja, która daje dostęp do nowego formatu i są nim pionowe filmy. Doskonale znamy je już z TikToka czy YouTube Shorts, a niedawno na podobne rozwiązanie zdecydowało się we własnej aplikacji Disney+. Tego typu format dostosowany jest pod kątem ekranu smartfona i treści wypełniają go w pełni.

Co znajdziemy po udaniu się do sekcji Klipy? To krótkie filmy, które związane są z serialami, filmami czy programami dostępnymi w platformie. Netflix wyjaśnia, że kanał z pionowymi wideo jest spersonalizowany pod kątem każdego użytkownika. To oznacza, że za dobór treści odpowiadają algorytmy i oczywiście odbywa się to na podstawie dotychczasowej historii oglądania. Gigant wierzy, że w ten sposób każdy otrzyma propozycje najlepiej dopasowane do własnego gustu.

Aplikacja mobilna od zawsze jest ważną częścią Netflixa, dając użytkownikom stały dostęp do ich ulubionej rozrywki. Bazując na naszych dotychczasowych doświadczeniach, wprowadziliśmy klipy, ulepszoną nawigację i nowy sposób prezentacji treści wideo w wersji pionowej, które pozwalają użytkownikom jeszcze bardziej cieszyć się Netflixem na telefonach: w chwilach odpoczynku, gdy chcą znaleźć jakiś nowy tytuł albo coś krótkiego i zabawnego do obejrzenia

Klipy to nie tylko nowy format treści w aplikacji Netflix

Netflix poszedł o krok dalej i nie chciał, aby Klipy były tylko nowym formatem treści do oglądania na telefonie. Przy okazji wokół tego rozwiązania zapewniono dodatkową funkcjonalność, która ma pozwolić na szybkie "przekształcenie nowych odkryć w działania". Są to następujące funkcje.

Dodaj do mojej listy - opcja, która pozwala na łatwe i wygodne dodanie treści z pionowego kanału do listy filmów czy seriali do obejrzenia w późniejszym czasie.

Udostępniaj - funkcja umożliwia udostępnianie treści z sekcji Klipy znajomym lub rodzinie. Służy do tego specjalny przycisk ze strzałką.

Odkrywaj - opcja ułatwiająca odkrywanie nowych treści do obejrzenia.

Funkcjonalność sekcji Klipy zostanie rozbudowana m.in. o kolekcje tematyczne czy podcasty. Netflix materiały prasowe

Z czasem Klipy otrzymają więcej różnych treści. Netflix już dziś zapowiedział, że będą to m.in. podcasty, kolekcje tematyczne na podstawie gatunków filmowych czy programy na żywo.

Kiedy nowa aplikacja mobilna Netflix pojawi się w Polsce?

Netflix rozpoczyna wdrażanie nowej aplikacji mobilnej na telefony począwszy od dziś. W pierwszej kolejności jest ona udostępniana użytkownikom na wybranych rynkach i są to Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia, Kanada, Indie, Malezja, Pakistan, Filipiny oraz RPA. Kiedy zobaczymy ją w Polsce?

Polska nie znalazła się na liście pierwszych rynków, gdzie pojawia się nowa aplikacja mobilna Netfliksa. Gigant poinformował, że zamierza wprowadzać ją sukcesywnie do kolejnych krajów etapami. Docelowo będzie dostępna wszędzie, gdzie działa platforma i pełne wdrożenie ma potrwać maksymalnie kilka miesięcy.

Warto dodać, że Netflix w zeszłym roku odświeżył własną aplikację na telewizory, gdzie również przeprojektowano interfejs i wprowadzono inne zmiany. Ten projekt także był efektem pogłębionej analizy oraz szukania rozwiązań jak najlepiej spełniających oczekiwania użytkowników.

