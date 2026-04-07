Netflix z nową aplikacją. Playground rzuca wyzwanie Apple Arcade
Netflix Playground to nowa aplikacja giganta rynku streamingowego. Tym razem nie jest to kolejne platforma do oglądania filmów czy seriali. Jej przeznaczenie jest inne. Wygląda na to, że Netflix chce powalczyć m.in. z Apple Arcade. Playground to aplikacja do uruchamiania gier i jest kierowana do młodszych użytkowników.
Netflix Playground to nowa aplikacja dla dzieci do gier
Netflix już od kilku lat wykazuje zainteresowanie rynkiem gier i ma różne tytuły, które nierzadko powiązane są z produkcjami dostępnymi w popularnej platformie. Playground stanowi naturalny krok w rozwoju tego biznesu. Nowa aplikacja skierowana jest do dzieci w wieku 8 lat lub starszych.
Aplikacja Netflix Playground daje dostęp do gier z postaciami z uniwersów Ulicy Sezamkowej czy Świnki Peppy i innych. Żadne z tytułów nie zawierają reklam czy zakupów wewnątrz aplikacji, a więc rodzice nie muszą obawiać się o dodatkowe wydatki.
Budujemy świat, w którym dzieci nie tylko mogą oglądać swoje ulubione historie, ale także mogą w nie wejść i wchodzić w interakcje ze swoimi ulubionymi postaciami
Oprogramowanie zostało stworzone z myślą o najmłodszych użytkownikach i oferuje prosty oraz przyjazdy dzieciom interfejs. Netflix Playground będzie konkurować z Apple Arcade, gdzie również nie ma reklam czy mikrotransakcji.
Nowa aplikacja jest też przyjazna dla rodziców, którzy mają narzędzia z zakresu kontroli. Mogą tworzyć indywidualne profile dla dzieci z ograniczeniami, a całość chroniona jest kodem PIN. Gry można pobierać do pamięci urządzenia i następnie grać bez połączenia z internetem.
Kiedy aplikacja Netflix Playground w Polsce?
Netflix Playground na razie dostępne jest na wybranych rynkach. Są to Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Australia, Filipiny oraz Nowa Zelandia. Kiedy w Polsce? Gigant wyjaśnia, że globalna ekspansja platformy została zaplanowana na 28 kwietnia.
Playground jest darmową aplikacją, ale wymaga aktywnego planu Netfliksa, co wiąże się z opłatami. Oprogramowanie jest dostępne zarówno na urządzenia z Androidem, jak i na sprzęty marki Apple.