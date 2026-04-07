Netflix walczy o różne grupy użytkowników. Również tych najmłodszych. To właśnie z myślą o nich powstała nowa aplikacja o nazwie Playground, która skierowana jest do dzieci. Do czego służy to oprogramowanie?

Netflix Playground to nowa aplikacja dla dzieci do gier

Netflix już od kilku lat wykazuje zainteresowanie rynkiem gier i ma różne tytuły, które nierzadko powiązane są z produkcjami dostępnymi w popularnej platformie. Playground stanowi naturalny krok w rozwoju tego biznesu. Nowa aplikacja skierowana jest do dzieci w wieku 8 lat lub starszych.

Aplikacja Netflix Playground daje dostęp do gier z postaciami z uniwersów Ulicy Sezamkowej czy Świnki Peppy i innych. Żadne z tytułów nie zawierają reklam czy zakupów wewnątrz aplikacji, a więc rodzice nie muszą obawiać się o dodatkowe wydatki.

Budujemy świat, w którym dzieci nie tylko mogą oglądać swoje ulubione historie, ale także mogą w nie wejść i wchodzić w interakcje ze swoimi ulubionymi postaciami

Oprogramowanie zostało stworzone z myślą o najmłodszych użytkownikach i oferuje prosty oraz przyjazdy dzieciom interfejs. Netflix Playground będzie konkurować z Apple Arcade, gdzie również nie ma reklam czy mikrotransakcji.

Nowa aplikacja jest też przyjazna dla rodziców, którzy mają narzędzia z zakresu kontroli. Mogą tworzyć indywidualne profile dla dzieci z ograniczeniami, a całość chroniona jest kodem PIN. Gry można pobierać do pamięci urządzenia i następnie grać bez połączenia z internetem.

Kiedy aplikacja Netflix Playground w Polsce?

Netflix Playground na razie dostępne jest na wybranych rynkach. Są to Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Australia, Filipiny oraz Nowa Zelandia. Kiedy w Polsce? Gigant wyjaśnia, że globalna ekspansja platformy została zaplanowana na 28 kwietnia.

Playground jest darmową aplikacją, ale wymaga aktywnego planu Netfliksa, co wiąże się z opłatami. Oprogramowanie jest dostępne zarówno na urządzenia z Androidem, jak i na sprzęty marki Apple.

Naukowcy badają, jak mogły wyglądać pradawne psy i skąd pochodziły © 2026 Associated Press