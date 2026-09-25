Netflix z reklamami pojawi się w Polsce. Znamy dokładny termin

W skrócie Netflix oficjalnie potwierdził, że tańszy pakiet subskrypcyjny z reklamami zadebiutuje w Polsce już 1 marca 2027 roku.

Cena nowego planu z reklamami nie została jeszcze ogłoszona, jednak przewiduje się, że będzie on tańszy niż obecny pakiet Podstawowy kosztujący 37 złotych miesięcznie.

Plan z reklamami cieszy się dużą popularnością na świecie, docierając miesięcznie do ponad 250 mln widzów i przyciągając już ponad 4 tys. reklamodawców.

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Netflix dostępny jest w Polsce w ramach trzech różnych planów. W kraju nie ma jednak najtańszego pakietu z reklamami, który na wielu rynkach zyskuje na popularności. Kiedy to ulegnie zmianie? Gigant podał konkretny termin i nowa subskrypcja zostanie udostępniona za kilka miesięcy.

Kiedy tańszy Netflix z reklamami w Polsce?

W trakcie UK Upfront gigant ogłosił, że tańszy Netflix z reklamami w przyszłym roku pojawi się w 15 nowych krajach. 9 z nich to państwa europejskie i na liście jest również Polska. W naszym kraju pakiet ma być dostępny od 1 marca 2027 r.

To ważny moment dla Netflixa - w 2027 r. wprowadzamy reklamy w 15 nowych krajach, w tym dziewięciu w Europie

"Dalszy rozwój planu z reklamami w regionie EMEA to dla nas jeszcze więcej okazji do współpracy z klientami globalnymi i lokalnymi, a dla naszych subskrybentów - więcej sposobów na korzystanie z Netflixa. Mając w ofercie nasze hitowe seriale, filmy i wydarzenia na żywo, a także technologię reklamową, którą do nich dopasowaliśmy, z entuzjazmem patrzymy w przyszłość" - dodała Amy Reinhard.

Ceny nowego pakietu w Polsce nie są na razie znane, ale pewnie zostaną dostosowane do naszego rynku. Obecnie najtańszy plan to wariant Podstawowy za 37 złotych/miesiąc. Można więc zakładać, że wersji z reklamami będzie to poniżej 30 złotych.

Tańszy Netflix z reklamami zyskuje na popularności

Netflix wprowadził najtańszy pakiet z reklamami kilka lat temu i taka decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę. Okazuje się, że nowi subskrybenci bardzo często decydują się na taką opcję i ta je bardzo popularna. Gigant w trakcie UK Upfront ujawnił kilka ciekawych statystyk.

Plan z reklamami dociera miesięcznie do ponad 250 mln widzów na całym świecie.

Ponad 80 proc. subskrybentów tego planu ogląda produkcje dostępne w platformie każdego dnia.

Netflix współpracuje już z ponad 4 tys. reklamodawców , czyli o 70 proc. więcej w skali rok/rok.

Gigant oczekuje, że przychody z reklam w 2026 r. ulegną podwojeniu i zamkną się w kwocie około 3 mld dolarów.

Przy okazji warto dodać, że platforma działa na autorskim rozwiązaniu o nazwie Netflix Ads Suite.