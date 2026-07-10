Netflix za darmo. Kto może skorzystać?

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Netflix przywraca opcję, która nie była dostępna w Polsce od kilku lat. To darmowy okres próbny, który pozwala uzyskać dostęp do usługi przez maksymalnie 30 dni bez opłat. Ostatecznie okres może być nieco krótszy. Netflix za darmo to element testu, który gigant prowadzi na terenie wielu rynków.

Pilot i telewizor z uruchomioną aplikacją Netflix.
Netflix za darmo w Polsce. Wraca darmowy okres próbny.123RF/PICSEL

Netflix nie oferował darmowego okresu próbnego w Polsce od lat. Taka opcja była kiedyś dostępna, ale została usunięta. Teraz wraca. Na jakich zasadach działa i kto może z niej skorzystać?

Netflix za darmo w Polsce przez maksymalnie 30 dni

Darmowy okres próbny pojawia się na stronie netflix.com/pl i ma postać banera z informacją o treści "Wypróbuj przez 30 dni za 0 zł". Warto jednak dodać, że komunikat może mieć nieco inną treść i zależy to m.in. od urządzenia, z którego wchodzi się na stronę.

W przeglądarkach internetowych na komputerach Netflix zazwyczaj wyświetla informację od 30-dniowym okresie próbnym. Jednak z poziomu telefonów może on być krótszy i jest to 7 lub 14 dni bez opłat. Jest to element testu, który prowadzi gigant, co potwierdziło biuro prasowe firmy w wypowiedzi dla serwisu wirtualnemedia.pl.

Regularnie testujemy promocje, aby nasi potencjalni użytkownicy mogli poznać wartość, jaką oferuje Netflix. W ramach obecnego testu będziemy oferować różne długości okresu próbnego w wybranych krajach. Obecna akcja obejmuje większość krajów, w których serwis jest dostępny (poza Wielką Brytanią, USA i Kolumbią)
czytamy w oświadczeniu Netfliksa, które cytuje serwis wirtualnemedia.pl.

Darmowy okres próbny w platformie Netflix po podwyżkach cen

Netflix jest dostępny w Polsce od 2016 r. i darmowy okres próbny towarzyszył platformie w kraju od debiutu do 2019 r. Wtedy opcję usunięto i nowi klienci musieli od razu uiścić opłatę za konkretny plan.

Opcja wraca niedługo po tym, jak Netflix zaserwował w Polsce podwyżki cen poszczególnych pakietów. Obecnie cennik platformy prezentuje się następująco.

  • Pakiet podstawowy - 37 złotych/miesiąc (było 33 złote)
  • Pakiet standardowy - 55 złotych/miesiąc (wcześniej 49 złotych)
  • Pakiet premium - 75 złotych/miesiąc (dotychczas 67 złotych)

Darmowy okres próbny jest więc dobrą okazją do nadrobienia produkcji dla tych z was, którzy zrezygnowali z subskrypcji z różnych powodów. Warto dodać, że od 2027 r. w Polsce będzie dostępny tańszy plan z reklamami.

Powrót takiej opcji z pewnością cieszy. Obecnie w Polsce darmowy okres próbny w usługach streamingowych jest rzadkością. Można z niego skorzystać również w Amazon Prime Video.

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