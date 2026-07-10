Netflix za darmo. Kto może skorzystać?

Netflix nie oferował darmowego okresu próbnego w Polsce od lat. Taka opcja była kiedyś dostępna, ale została usunięta. Teraz wraca. Na jakich zasadach działa i kto może z niej skorzystać?

Netflix za darmo w Polsce przez maksymalnie 30 dni

Darmowy okres próbny pojawia się na stronie netflix.com/pl i ma postać banera z informacją o treści "Wypróbuj przez 30 dni za 0 zł". Warto jednak dodać, że komunikat może mieć nieco inną treść i zależy to m.in. od urządzenia, z którego wchodzi się na stronę.

W przeglądarkach internetowych na komputerach Netflix zazwyczaj wyświetla informację od 30-dniowym okresie próbnym. Jednak z poziomu telefonów może on być krótszy i jest to 7 lub 14 dni bez opłat. Jest to element testu, który prowadzi gigant, co potwierdziło biuro prasowe firmy w wypowiedzi dla serwisu wirtualnemedia.pl.

Regularnie testujemy promocje, aby nasi potencjalni użytkownicy mogli poznać wartość, jaką oferuje Netflix. W ramach obecnego testu będziemy oferować różne długości okresu próbnego w wybranych krajach. Obecna akcja obejmuje większość krajów, w których serwis jest dostępny (poza Wielką Brytanią, USA i Kolumbią)

Darmowy okres próbny w platformie Netflix po podwyżkach cen

Netflix jest dostępny w Polsce od 2016 r. i darmowy okres próbny towarzyszył platformie w kraju od debiutu do 2019 r. Wtedy opcję usunięto i nowi klienci musieli od razu uiścić opłatę za konkretny plan.

Opcja wraca niedługo po tym, jak Netflix zaserwował w Polsce podwyżki cen poszczególnych pakietów. Obecnie cennik platformy prezentuje się następująco.

Pakiet podstawowy - 37 złotych/miesiąc (było 33 złote)

Pakiet standardowy - 55 złotych/miesiąc (wcześniej 49 złotych)

Pakiet premium - 75 złotych/miesiąc (dotychczas 67 złotych)

Darmowy okres próbny jest więc dobrą okazją do nadrobienia produkcji dla tych z was, którzy zrezygnowali z subskrypcji z różnych powodów. Warto dodać, że od 2027 r. w Polsce będzie dostępny tańszy plan z reklamami.

Powrót takiej opcji z pewnością cieszy. Obecnie w Polsce darmowy okres próbny w usługach streamingowych jest rzadkością. Można z niego skorzystać również w Amazon Prime Video.



