Netflix znów podnosi ceny. Ile zapłacimy w Polsce?

W skrócie Netflix wprowadził podwyżki cen w wybranych krajach europejskich, m.in. w Niemczech, Austrii oraz Wielkiej Brytanii, obejmujące różne pakiety subskrypcyjne.

W Niemczech cena pakietu Premium z dostępem do 4K przekroczyła granicę 20 euro, osiągając poziom 21,99 euro, a dodatkowo usunięto plan podstawowy bez reklam.

Polscy użytkownicy Netflixa na razie uniknęli podwyżek, a cennik pozostaje bez zmian, choć w przyszłym roku serwis planuje wprowadzić w Polsce najtańszy pakiet z reklamami.

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Netflix co jakiś czas podnosi ceny i przyszedł czas na kolejne podwyżki. Tym razem objęły one wybrane kraje europejskie, gdzie za dostęp do poszczególnych pakietów popularnej usługi trzeba będzie płacić więcej. Które państwa znalazły się na liście?

Netflix podnosi ceny w niektórych europejskich krajach

Tym razem Netflix zdecydował się na podwyżki cen w Niemczech, Austrii czy Wielkiej Brytanii. W pierwszym z wymienionych krajów opłaty za pakiety podniesiono o 2 euro. Za plan Podstawowy z reklamami trzeba będzie teraz płacić 6,99 euro, a Standardowy 15,99 euro.

Przy okazji została przekroczona granica 20 euro za opcję Premium z dostępem do 4K, który kosztuje 21,99 euro. Jakby tego było mało, to usunięto plan Podstawowy bez reklam, który kosztował 5,99 euro. Podniesiono też opłatę za dostęp dla dodatkowego użytkownika spoza gospodarstwa domowego do 4,99 lub 5,99 euro (w zależności od planu).

Spore podwyżki cen Netflix zaserwował także użytkownikom z Wielkiej Brytanii. W przypadku najtańszej opcji z reklamami koszt wzrósł o 1/3 do 7,99 funtów, a za Standard trzeba zapłacić 13,99 funtów. Premium kosztuje obecnie ponad 20 funtów.

Ile kosztują poszczególne pakiety Netflix w Polsce

Wspomniane podwyżki cen na szczęście nie obejmują Polski, gdzie koszty dostępu do popularnego serwisu wzrosły ostatnio kilka miesięcy temu. Cennik na nasz rynek pozostaje na razie bez zmian i prezentuje się następująco.

Plan podstawowy - 37 złotych

Plan standardowy - 55 złotych

Plan premium - 75 złotych

Za dodatkowego użytkownika trzeba dopłacić 16 złotych. Warto dodać, że Netflix planuje w przyszłym roku wprowadzić do Polski najtańszy pakiet z reklamami. Dokładnej daty dostępności na razie nie ma, ale nie można wykluczyć, że zbiegnie się to w czasie z podwyżkami na naszym rynku, na przykład o kilka złotych na każdym planie.



