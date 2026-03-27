Netflix poprzedni raz podniósł ceny w styczniu 2025 r. W międzyczasie zrobiła to również konkurencja, której usługi streamingowe również podrożały. Teraz gigant rynku robi to ponownie. Jakby tego było mało, to nowy cennik obejmuje wszystkie dostępne plany.

Netflix podnosi ceny wszystkich dostępnych planów

Nowy cennik Netfliksa pojawił się na razie w Stanach Zjednoczonych i został dostrzeżony przez serwis AndroidAuthority. Firma po cichu podniosła ceny wszystkich dostępnych planów. Obecnie wygląda to następująco.

Plan standardowy z reklamami - 9 dolarów (było 8 dolarów)

Plan standardowy bez reklam - 20 dolarów (dotychczas 18 dolarów)

Plan premium - 27 dolarów (wcześniej 25 dolarów)

Pozostają jeszcze opłaty związane z dodaniem do subskrypcji użytkownika spoza gospodarstwa domowego. W przypadku planu z reklamami jest to 8 dolarów, a dla pozostałych 10 dolarów.

Nowy cennik już obowiązuje i dotyczy na razie Stanów Zjednoczonych. Zaserwowane podwyżki są na poziomie 1-2 dolarów, czyli kilku złotych. Jak sytuacja wygląda w Polsce i czy nas również czekają wkrótce nowe ceny?

Ile kosztują pakiety Netflix w Polsce?

W kraju obowiązuje na razie dotychczasowy cennik, który prezentuje się następująco.

Plan podstawowy - 33 złote

Plan standardowy - 49 złotych

Plan premium - 67 złotych

W naszym kraju podwyżki cen zostały zaserwowane ostatni raz w 2024 r. Później Netflix nie zmieniał cennika nad Wisłą. Pomimo zmian, które pojawiły się w międzyczasie na początku 2025 r. w Stanach Zjednoczonych. Czy tym razem wzrost opłat również nas ominie? Wydaje się to wątpliwe.

Spodziewajmy się, że ceny poszczególnych subskrypcji w Polsce również wkrótce ulegną zmianie i pojawią się niewielkie podwyżki. Kiedy? Pewnie w ciągu kilku najbliższych tygodni. Można zakładać, że wyniosą około kilku złotych na każdym planie, ale konkretne kwoty nie są znane. Nie można się też sugerować zmianami w cenniku amerykańskim, bo ten w Polsce jest dostosowany pod nasz rynek i płacimy mniej niż użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych.

Rosnące ceny usług streamingowych nie powinny jednak nikogo dziwić. Jakiś czas temu zaczęliśmy więcej płacić w Polsce za Disney+, a niedawno podwyżki zaserwowało nam Spotify. Nie pozostaje nic innego, jak tylko się do tego przyzwyczaić.

