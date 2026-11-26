W skrócie Amerykańska Agencja Żywności i Leków zatwierdziła kluczowe badanie kliniczne Neuralink o nazwie LINK, które ma sprawdzić bezpieczeństwo i skuteczność implantu mózgowego.

Program LINK obejmie osoby cierpiące na stwardnienie zanikowe boczne i zbada, czy pacjenci z paraliżem mogą dzięki technologii skutecznie obsługiwać urządzenia cyfrowe.

Urządzenie N1 wykorzystuje elektrody w korze ruchowej do przesyłania sygnałów z mózgu, co pozwala użytkownikom sterować kursorem komputera za pomocą wyobrażonych ruchów.

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Zgoda amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) pozwala firmie Neuralink rozpocząć kluczowe badanie kliniczne implantu mózgowego. Tym razem nie chodzi już tylko o sprawdzenie, czy urządzenie w ogóle działa. Naukowcy chcą ocenić, czy pozwoli osobom z poważnym paraliżem odzyskać część samodzielności w codziennym życiu.

Neuralink sprawdzi, jak implant działa na co dzień

Neuralink poinformowała 25 listopada, że FDA zgodziła się na rozpoczęcie badania LINK. To tzw. badanie pivotal, czyli późniejszy etap testów klinicznych, w którym zbiera się dowody na bezpieczeństwo i skuteczność urządzenia w konkretnym zastosowaniu. Wyniki mogą pomóc w przygotowaniu przyszłego wniosku o dopuszczenie technologii do użytku medycznego. Nie oznaczają jednak, że implant jest już zatwierdzony dla pacjentów.

LINK obejmie dorosłych z ALS, czyli stwardnieniem zanikowym bocznym - chorobą, która stopniowo odbiera kontrolę nad mięśniami. Badacze chcą sprawdzić, czy uczestnicy będą mogli obsługiwać urządzenia cyfrowe za pomocą sygnałów z mózgu oraz jak implant sprawuje się w dłuższym okresie. Rekrutacja już ruszyła, a program ma być prowadzony w kilku ośrodkach w USA. Firma nie podała liczby uczestników.

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Jak implant pozwala sterować komputerem?

System N1 rejestruje aktywność neuronów za pomocą cienkich elektrod umieszczonych w korze ruchowej - obszarze mózgu związanym z wykonywaniem ruchów. Sygnały są przekształcane w polecenia dla komputera. Użytkownik może przesuwać kursor, wyobrażając sobie ruch dłoni, nawet jeśli nie jest w stanie poruszyć nią fizycznie.

Neuralink testowała tę technologię już w programie PRIME. Ponad 30 osób w badaniach prowadzonych w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii korzystało z implantów, gromadząc tysiące godzin doświadczeń. Demonstracje pokazywały obsługę kursora i kliknięć, pisanie, korzystanie z internetu, programowanie, tworzenie grafiki czy granie.

Ważny krok, ale do celu jeszcze daleko

Implant umieszczany jest w czaszce przez robota chirurgicznego R1. Nie ma zewnętrznych przewodów ani baterii. Komunikuje się bezprzewodowo z komputerem i może być ładowany przez skórę. Uczestnicy przechodzą badania, zabieg, szkolenie i późniejsze kontrole. Obserwacja ma obejmować nawet dwa lata.

Zgoda FDA na LINK to ważny etap, ale jeszcze nie gwarancja sukcesu. Badanie ma pokazać, czy technologia zapewnia stabilne sterowanie urządzeniami i czy jej bezpieczeństwo pozostaje na akceptowalnym poziomie przez dłuższy czas. Dopiero takie dane mogą przybliżyć Neuralink do kolejnych decyzji regulatorów.

Źródło: Neuralink



