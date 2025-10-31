Centralny Port Komunikacyjny to ogromny projekt, który został nakreślony jeszcze przez poprzedni rząd. Po objęciu władzy przez Koalicję 15 Października doszło do dużych zmian obejmujących w szczególności towarzyszącą lotnisku infrastrukturę kolejową. Niedawno zrobiło się głośno o aferze z działką pod CPK, która została sprzedana w prywatne ręce. Minister infrastruktury przekazał dziś na antenie TVP Info, że nazwa projektu wymaga zmiany.

Minister infrastruktury o konieczności zmiany nazwy CPK

Dariusz Klimczak w wywiadzie dla TVP Info przekazał, że nazwa CPK wymaga zmiany. Powodów jest kilka. Wśród nich wymienił m.in. kompromitację obecnej nazwy.

Od samego początku byłem przeciwnikiem tego, żeby ten projekt (CPK-PAP) nazywał się w ten sposób, tym bardziej, że my nie centralizujemy Polski

Jaka będzie nowa nazwa CPK?

Tego na razie nie wiadomo. Dariusz Klimczak wyjaśnił, że zmiana nazwy jest konieczna, ale nie podał na razie żadnej propozycji. Dodał jednak, że sam na ten temat myśli.

"Nazwa CPK zostanie zmieniona, ponieważ projekt został zmieniony, ma poprawione parametry, jest bardziej funkcjonalny, nie jest. Jak będzie nazywał się nowy port lotniczy oraz jak będzie nazywał się ten projekt, to osobna kwestia. Nie zaprzeczam, że ja na ten temat myślę i pracuję, bo ta nazwa została skompromitowana" - mówi Dariusz Klimczak w wywiadzie dla TVP Info.

Centralny Port Komunikacyjny przeszedł ogromne zmiany

Koalicja 15 Października po objęciu rządów wprowadziła w projekcie CPK wiele zmian, które podkreślił Dariusz Klimczak na antenie TVP Info. Duże modyfikacje objęły przede wszystkim plan Kolei Dużych Prędkości. Zrezygnowano z pomysłu poprzedników na tak zwane "szprychy" i postawiono na linię Y łączącą Warszawę z Poznaniem i Wrocławiem, gdzie pociągi mają rozpędzać się do nawet ponad 300 km/h.

Samo lotnisko zostanie zbudowane pod Baranowem. Pod nim znajdzie się ogromny tunel kolejowy z dworcem znajdującym się obok terminala lotniczego. Zaktualizowany pod koniec 2024 r. łączny koszt realizacji programu CPK szacuje się na ponad 130 mld złotych. Budowa ma zostać ukończona w przyszłej dekadzie.

