Według komunikatu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy atak przeprowadzono 16 października w pobliżu miejscowości Chutor Lenina. Celem miał być budynek wykorzystywany do produkcji i przechowywania sprzętu należącego do Roboavia. Strona ukraińska poinformowała o uszkodzeniu infrastruktury przedsiębiorstwa, ale nie przedstawiła szczegółowych danych dotyczących skali zniszczeń ani ewentualnych strat osobowych.

Warto podkreślić, że Roboavia produkuje kilka typów bezzałogowców wykorzystywanych do zadań wojskowych, a wśród nich znajdują się drony rozpoznawcze Sarych-2, uderzeniowe quadrocoptery Niespodzianka oraz wspomniane maszyny Klin, projektowane do poszukiwania i atakowania celów naziemnych.

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Klin, czyli dron kamikadze z wykorzystaniem AI

Największe zainteresowanie budzi właśnie Klin, którego producent deklaruje możliwość autonomicznego wykrywania i zwalczania celów przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji. Według podawanych parametrów maszyna może pozostawać w powietrzu przez około 80 minut, a jej zasięg taktyczny sięga 120 kilometrów, jeśli dostępny jest odpowiedni przekaźnik sygnału. Dron ma ważyć 13,5 kilograma, wliczając pięciokilogramową głowicę bojową. Rozpiętość jego skrzydeł wynosi 1,9 metra, a deklarowana prędkość mieści się w przedziale od 108 do 300 km/h. Maksymalna wysokość operacyjna to dwa kilometry.

Warto jednak zaznaczyć, że informacje o możliwościach autonomicznego działania pochodzą od producenta i nie oznaczają one automatycznie, że system potrafi skutecznie identyfikować i atakować cele w każdych warunkach bojowych. Rzeczywista skuteczność zależy między innymi od jakości sensorów, oprogramowania oraz odporności urządzenia na zakłócenia., a ztym, jak wiemy, w rosyjskim sprzęcie bywa różnie.

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Rozpoznanie z powietrza i uzbrojone quadrocoptery

Drugim istotnym produktem firmy jest Sarych-2, bezzałogowiec przeznaczony do obserwacji terenu i wykrywania celów. Konstrukcja wykorzystuje układ latającego skrzydła oraz napęd elektryczny. Według dostępnych danych jego masa startowa wynosi 14 kilogramów, rozpiętość skrzydeł 3,1 metra, a prędkość maksymalna około 108 km/h. Maszyna ma operować na wysokości do pięciu kilometrów. W 2023 roku informowano o testach tego modelu z udziałem rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.

Roboavia rozwija również quadrocopter Niespodzianka, opracowany z myślą o rosyjskich wojskach lądowych. Składana konstrukcja ma ułatwiać transport urządzenia w plecaku, a jego zadaniem jest atakowanie celów naziemnych poprzez zrzucanie amunicji. Podawana masa wynosi 24 kilogramy, a maksymalny udźwig to siedem kilogramów. Wśród możliwych wariantów uzbrojenia wymieniane są dwa pociski moździerzowe kalibru 82 mm.

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Rozbudowana produkcja i rosnące przychody

Uderzenie w obwodzie rostowskim może mieć znaczenie ze względu na skalę działalności przedsiębiorstwa. Według ustaleń Centrum Dziennikarstwa Śledczego Roboavia ma obecnie prowadzić cztery zakłady produkcyjne oraz jeden ośrodek szkoleniowy na okupowanym Krymie i terytorium Rosji. Firma rozpoczęła działalność w 2015 roku w Symferopolu, z czasem rozwinęła tam kolejne zaplecze produkcyjne, obejmujące między innymi obróbkę materiałów kompozytowych, elektronikę, montaż i testowanie bezzałogowców.

W grudniu 2023 roku jej oficjalny adres rejestrowy przeniesiono właśnie do miejscowości Chutor Lenina w obwodzie rostowskim. W 2024 roku informowano o planach zainwestowania ponad 752 milionów rubli w utworzenie zakładu produkcji dronów w rejonie Aksaju. Według danych przywoływanych przez dziennikarzy śledczych przychody Roboavia wzrosły z 450 milionów rubli w 2023 roku do 1,7 miliarda rubli w 2025 roku. W tym samym okresie zysk netto firmy miał zwiększyć się pięciokrotnie.