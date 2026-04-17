W trakcie przeglądania strony głównej YouTube'a napotykamy różne treści. Są to zwykłe filmy przemieszane z Shorts. Ten drugi format nie wszystkim przypadł do gustu i w rzeczywistości sporo osób najchętniej by się go pozbyło. Teraz jest to możliwe. Jak to zrobić?

Jak wyłączyć krótkie filmiki YouTube Shorts?

Google wprowadza nową opcję, która pozwala wyłączyć krótkie filmiki w aplikacji YouTube na telefony. W rzeczywistości jest to rozwinięcie dotychczasowej funkcji o nazwie Limit oglądania na karcie Shorts, którą wprowadzono jesienią 2025 r. Zamysł był taki, aby rodzice mogli kontrolować czas spędzany na przeglądaniu tego typu treści przez dzieci.

Początkowo narzędzie pozwalało na określenie limitu od 15 minut do 2 godzin. Teraz dodano nową opcję i to właśnie ona umożliwia całkowite pozbycie się YouTube Shorts z głównego ekranu z treściami. Chcąc ją włączyć trzeba wykonać następujące kroki.

W aplikacji YouTube udajemy się do sekcji Ustawienia. Przechodzimy do opcji Zarządzanie czasem. W nowym oknie wybieramy Limit oglądania na karcie Shorts. Z dostępnych opcji wybieramy 0 minut.

Teoretycznie powinno to sprawiać, że karta Shorts będzie pokazywała informację o wykorzystanym limicie. W rzeczywistości tego typu filmiki w ogóle znikają z głównego ekranu ze strumieniem treści.

Nowa funkcja dla YouTube Shorts w aplikacji na Androida i iOS

Z informacji przekazanych przez YouTube wynika, że nowa opcja do zarządzania czasem dla Shorts jest już dostępna dla wszystkich rodziców, którzy mają kontrole nad profilami dzieci. Przy okazji rozpoczęto jej udostępnianie na wszystkich kontach. Również pełnoletnich użytkowników.

Ponadto nowość jest dostępna w aplikacji YouTube na telefony z Androidem i iOS, ale możecie jeszcze jej nie widzieć. W moim przypadku nie jest dostępna na żadnym urządzeniu, ale wkrótce powinna być widoczna na wszystkich kontach. Proces udostępniania może chwilę potrwać.

Warto dodać, że taką nowość zapowiedziano już w styczniu i wtedy informowano, że opcja "0 minut" pojawi się wkrótce. Jej wprowadzenie zajęło kilka miesięcy, ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale.

