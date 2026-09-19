Nie pralka i nie telewizor. Ten sprzęt pożera najwięcej prądu

Spis treści: Pożeracze energii w domu. Te urządzenia zużywają najwięcej prądu Jak obniżyć rachunki za prąd? Sprawdzone sposoby na oszczędzanie energii

Pożeracze energii w domu. Te urządzenia zużywają najwięcej prądu

Wysokość rachunków za prąd rzadko wynika z przypadku. Zazwyczaj stoją za nią konkretne urządzenia, które na co dzień pracują w naszych domach. Część z nich potrzebuje ogromnej mocy, by działać przez zaledwie kilkanaście minut, inne z kolei pobierają niewielkie ilości energii, ale robią to bez przerwy przez 24 godziny na dobę.

Oto dziesięć największych "wampirów energetycznych", które mnóstwo osób ma w domu:

Bojler elektryczny ok. 1000 kWh - działa w trybie ciągłym lub podgrzewa setki litrów wody dziennie do wysokiej temperatury, co generuje ogromne i stałe zużycie prądu przez cały rok. Klimatyzator ok. 750 kWh - najwięcej pobiera w sezonie letnim, im cieplejsze lato, tym częściej i dłużej jest włączony. Przy dogrzewaniu zimą, całoroczne zużycie może oscylować wokół 750-800 kWh. Płyta indukcyjna ok. 700 kWh - pobór w dużej mierze zależy od tego, ile razy się jej używa. Standardowo to mniej więcej 700 kWh, ale przy większej rodzinie i codziennym przygotowywaniu posiłków może to znacznie wzrosnąć. Czajnik elektryczny ok. 450 kWh - mimo że działa tylko przez kilka minut dziennie, potrzebuje ogromnej mocy, aby błyskawicznie zagotować wodę. Przy częstym używaniu przez kilku mieszkańców roczny bilans potrafi mocno zaskoczyć. Suszarka do ubrań ok. 350 kWh - generuje duży pobór energii podczas każdego cyklu suszenia, wymagając ogrzania powietrza i stałego obracania bębna. Lodówka ok. 300 kWh - jej jednostkowy pobór mocy nie jest duży, ale ze względu na ciągłą pracę przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, generuje stały i zauważalny koszt w budżecie. Zmywarka ok. 250 kWh - większość energii zużywa na cykliczne podgrzewanie dużej ilości wody do wysokiej temperatury; sam ruch ramion myjących pobiera znikome ilości prądu. Pralka ok. 200 kWh - o ostatecznym zużyciu decyduje częstotliwość prania oraz wybrana temperatura (najwięcej prądu idzie na grzałkę podgrzewającą wodę). Telewizor ok. 150 kWh - apetyt na prąd rośnie wraz z rozmiarem ekranu, jasnością matrycy oraz czasem, przez jaki odbiornik pozostaje włączony w ciągu dnia. Komputer stacjonarny ok. 100-150 kWh - zużycie w dużej mierze zależy od obciążenia podzespołów oraz używania trybu uśpienia.

Oprócz samej mocy znamionowej, na ostateczny pobór energii wpływają stan techniczny oraz gabaryty urządzeń. Stare lub uszkodzone sprzęty np. nieszczelna lodówka z zużytą uszczelką, zakamieniony czajnik czy bojler z uszkodzonym termostatem, pracują dłużej i pod większym obciążeniem, aby osiągnąć pożądany efekt, co drastycznie podnosi rachunki.

Poza tym większa komora bojlera mieści więcej wody, którą trzeba stale utrzymywać w wysokiej temperaturze, a pojemny czajnik zachęca do gotowania nadmiarowej objętości płynu. Większa przestrzeń do ogrzania lub schłodzenia to zawsze wyższe zapotrzebowanie na energię, dlatego sprzęt warto dobierać bezpośrednio do realnych potrzeb gospodarstwa domowego.

Jak obniżyć rachunki za prąd? Sprawdzone sposoby na oszczędzanie energii

Oszczędzanie energii nie wymaga dużych wyrzeczeń - opiera się przede wszystkim na poprawie efektywności energetycznej urządzeń oraz eliminacji strat mocy. W przypadku urządzeń RTV i AGD ogromną różnicę robi wyłączenie trybu czuwania. Sprzęty pozostawione w gotowości ciągle pobierają prąd, a ich odłączanie od sieci lub stosowanie listew zasilających pozwala obniżyć rachunki o kilkanaście złotych w skali miesiąca.

Poza tym warto zapoznać się z programami w urządzeniach. Chociażby wykorzystanie programów ECO w pralkach i zmywarkach znacząco ogranicza pobór wody i prądu. Liczy się także regularne czyszczenie i konserwacja urządzeń, np. odkamienianie czajnika czy też usuwanie szronu z zamrażalnika.

Dużą różnicę mogą zrobić również inteligentne gniazdka oraz programowalne termostaty umożliwiające precyzyjne sterowanie czasem pracy urządzeń i ogrzewania. Nie można także zapominać o oświetleniu - światła typu LED ograniczają zużycie prądu przeznaczonego na oświetlenie (w porównaniu z tradycyjnymi) nawet o 80 proc.

Jeśli korzystasz z taryf dwustrefowych opłaca się przenosić najbardziej energochłonne procesy, takie jak pranie, suszenie czy ładowanie pojazdów, na godziny pozaszczytowe, kiedy stawki za kilowatogodzinę są dużo niższe.

Dzięki temu w ciągu roku można w prosty sposób oszczędzić kilkaset złotych na rachunkach za prąd - oczywiście ostateczna kwota zależy od liczby urządzeń oraz wyjściowej wysokości rachunków.



