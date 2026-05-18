W zeszłym tygodniu Google zorganizowało wydarzenie The Android Show I/O Edition 2026, gdzie zaprezentowano liczne nowości. Poznaliśmy nowe funkcje dla systemu Android, Gemini Intelligence czy zobaczyliśmy zapowiedź laptopów z serii Googlebook. W tym tygodniu czeka nas kolejne duże wydarzenie. Mowa o konferencji Google I/O 2026, która odbędzie się w dniach 19-20 maja.

Kiedy i gdzie oglądać konferencję Google I/O 2026?

Tegoroczne wydarzenie odbędzie się we wtorek oraz środę. Każdy dzień ma swoją agendę, ale nas najbardziej interesuje pierwszy dzień wydarzenia. 19 maja odbędzie się specjalny keynote, którym Google otworzy wydarzenie I/O 2026.

Konferencja rozpocznie się we wtorek o godzinie 19:00 czasu w Polsce i będzie ją można oglądać na żywo na kanale producenta w serwisie YouTube. Natomiast na godzinę 22:30 przewidziano rozpoczęcie keynote skierowanego do deweloperów. Link do streamu z wydarzenia widoczny jest niżej.

Kolejne godziny wydarzenia upłyną na sesjach tematycznych, które zostaną poświęcone różnym zagadnieniom. W oficjalnej agendzie są m.in. Android, Chrome, narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, rozwiązania chmurowe i wiele więcej.

Nadchodząca premiera systemu Android 17

Jednym z najważniejszych tematów w trakcie tegorocznej konferencji Google I/O 2026 będzie system operacyjny Android 17. Firma udostępniła go w wersji beta wcześniej w tym roku i program pilotażowy w zasadzie dobiega już końca.

Spodziewajmy się, że Google w trakcie I/O 2026 ogłosi informacje związane z nadchodzącą premierą Androida 17 i dowiemy się, kiedy aktualizacja trafi na pierwsze telefony. Najpierw będą to modele z rodziny Google Pixel (które powinny dostać uaktualnienie jeszcze w czerwcu), a potem także urządzenia partnerów. W tym drugim przypadku użytkownicy będą musieli poczekać dłużej, bo producenci stosują własne nakładki i ich integracja z systemem zajmuje trochę czasu.

W trakcie wydarzenia firma pewnie ponownie zaprezentuje najciekawsze nowości z systemu Android 17, które sukcesywnie wprowadzano wraz z kolejnymi wersjami beta oprogramowania w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Będzie tego całkiem sporo i wiemy, że dużą rolę odegra sztuczna inteligencja.

Podczas The Android Show Google zaprezentowało Gemini Intelligence i wiele wskazuje na to, że platforma będzie miała całkiem spore wymagania. Najpierw (wraz z Androidem 17) powinna trafić na Pixele. Potem (wraz z uaktualnieniem One UI 9, które obecnie znajduje się na etapie beta testów) ma również trafić na nowsze smartfony marki Samsung. Dostępność może być jednak mocno ograniczona.

System Aluminium OS dla laptopów Googlebook

W zeszłym tygodniu zaprezentowano przedsmak nowego projektu laptopów o nazwie Googlebook. Na nowe komputery trochę jeszcze poczekamy i wiemy, że takie maszyny mają przygotować m.in. firmy Acer, Asus, Dell, HP czy Lenovo. Zobaczyliśmy również design notebooków, ale co z ich oprogramowaniem? Tutaj gigant z Mountain View na razie nie ujawnił zbyt wielu szczegółów, ale pewne informacje mamy.

Googlebook będzie pracować pod kontrolą systemu AluminiumOS i tak naprawdę jest to Android na komputery w połączeniu z pewnymi rozwiązaniami zapożyczonymi z Chrome OS.

Celem Google podczas prac nad Aluminium OS było uzyskanie jak najlepszych efektów z połączenia systemów na smartfony i komputery. Oprogramowanie będzie więc lekkie, szybkie i proste w użyciu (jak na telefonach), ale da dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji, które znamy z desktopów.

Użytkownicy telefonów z Androidem w Aluminium OS powinni odnaleźć się po chwili, bo wiele elementów będzie wspólnych. Podobne ustawienia, ikonki czy kontrolki. To wszystko sprawi, że nowy system nie będzie rodził obcowania z czymś nowym. Ponadto pojawi się menadżer okien, możliwość uruchamiania wielu aplikacji na jednym ekranie czy pasek zadań znany z Windows.

Aluminium OS po raz pierwszy zapowiedziano w zeszłym roku podczas konferencji Snapdragon Summit i jest to nazwa kodowa projektu. Ta ostateczna zostanie ogłoszona w trakcie Google I/O 2026 i pewnie nie będzie nią "Android na PC".

Warto mieć na uwadze, że dużą rolę w Googlebookach odegra Gemini Intelligence, o którym podczas I/O 2026 z pewnością też usłyszymy i to nie jeden raz.

Okulary z systemem Android XR

Tegoroczna konferencja Google I/O będzie też dobrą okazją do prezentacji nowego produktu, którym są okulary z Androidem XR. Udział w wydarzeniu ma wziąć Samsung, który pracuje nad takim urządzeniem i niedawno do sieci przedostały się rendery oraz informacje związane ze specyfikacją techniczną Galaxy Glasses.

Samsung rozwija pierwsze Galaxy Glasses pod nazwą kodową Jinju i wiemy, że oficjalna prezentacja gadżetu ma odbyć się na Unpacked w lipcu, gdzie zobaczymy także nowe składane smartfony marki z serii 8. Okulary zostaną pozbawione ekranu (taki dodatek ma pojawić się w przyszłorocznej edycji), ale dostaną specjalne kamerki i inne funkcje.

Podczas Google I/O 2026 powinniśmy zobaczyć także zapowiedź okularów z Androidem XR od innych firm. Tu wymienia się m.in. Project Aura XREAL czy marki Warby Parker i Gentle Monster. Pomysł jest taki, aby platformą zainteresować nie tylko producentów elektroniki, ale też branże modowe i lifestylowe.

Gemini, wyszukiwarka i nowości z innych produktów Google

Tegoroczna konferencja Google I/O przyniesie nam z pewnością znacznie więcej nowości obejmujących różne rozwiązania firmy. Spodziewajmy się, że będą to m.in. Gemini i inne narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, wyszukiwarka czy Android Auto.

Będzie tego dużo i później nowości będą sukcesywnie wprowadzone na rynek. Na wybrane z nich trzeba będzie pewnie czekać miesiącami.

