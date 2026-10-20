Nie tylko nowy radar. Rosja przesuwa czołgi w kierunku granic NATO

Dopiero co sieć obiegły informacje, z których dowiedzieliśmy się, że Rosja intensyfikuje działania w obwodzie kalingradzkim. Chodzi o doniesienia niemieckiego dziennika "FAZ", powołującego się na niepublikowany raport firmy Iceye. Dane satelitarne pokazują serię inwestycji, które mają na celu odbudowę rosyjskiej potęgi na Bałtyku. Jedna z nich dotyczy ogromnego radaru, który swoim zasięgiem obejmie nie tylko Niemcy i Francję, ale nawet Wielką Brytanię.

Najpierw radar, teraz sprzęt

Jak pisze m.in. analityk bezpieczeństwa Piotr Brzyski, jej zadaniem ma być wykrywanie samolotów i innych obiektów powietrznych na odległościach znacznie przekraczających możliwości klasycznych radarów. Na zdjęciach satelitarnych zidentyfikowano trzy układy antenowe o długości ponad 500 metrów każdy. Instalacja ma być radarem pozahoryzontalnym (OTH), którego przewidywany zasięg wykrywania wynosi od około 900 do 3000 kilometrów.

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To jednak nie wszystkie niepokojące ruchy na wschodniej flance NATO, bo jak dowiadujemy się z nowego materiału na twitterowym profilu Nexta, Rosja ponownie zapełnia sprzętem magazyny wojskowe, również w pobliżu granic NATO. Jak wynika z doniesień, do baz składowania trafiają nowe i odremontowane czołgi, bojowe wozy piechoty, transportery opancerzone oraz artyleria.

Cudowne czołgi Putina i inne wyposażenie

W obwodzie kostromskim, ok. 500 km od Estonii i Łotwy, pojawiły się nowe czołgi T-90, transportery BTR-82 i bojowe wozy piechoty BMP-3. T-90 to rosyjski czołg podstawowy wyposażony w armatę gładkolufową kalibru 125 mm, które często nazywanym bywa "cudownym czołgiem Putina". W zależności od wersji dysponuje m.in. zmodernizowanym systemem kierowania ogniem, pancerzem reaktywnym i systemami ograniczającymi skuteczność pocisków przeciwpancernych.

BTR-82 to kołowy transporter opancerzony z napędem 8×8, przeznaczony do przewozu żołnierzy i zapewniania im wsparcia ogniowego. Jest uzbrojony w armatę automatyczną kalibru 30 mm oraz sprzężony z nią karabin maszynowy kalibru 7,62 mm. BMP-3 BMP-3 to z kolei gąsienicowy bojowy wóz piechoty zaprojektowany do transportowania żołnierzy i wspierania ich podczas walki. Jego charakterystyczne uzbrojenie obejmuje armatę kalibru 100 mm, armatę automatyczną kalibru 30 mm oraz karabiny maszynowe.

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Z kolei w Karelii, zaledwie 185 km od Finlandii, uzupełniane są zapasy systemów artyleryjskich Malwa i Hiacynt-S. 2S43 Malwa to rosyjska samobieżna armatohaubica kołowa kalibru 152 mm, osadzona na podwoziu ciężarówki z napędem 8×8. Została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu artylerii dużej mobilności, co pozwala jej szybko zmieniać stanowiska ogniowe po oddaniu strzałów.

2S5 Hiacynt-S to radziecka, a obecnie wykorzystywana przez Rosję, samobieżna armata kalibru 152 mm, przeznaczona do rażenia celów na dużych odległościach. Wykorzystuje gąsienicowe podwozie i może prowadzić ostrzał między innymi stanowisk artylerii przeciwnika, umocnień oraz skupisk wojsk.

Zdaniem analityków Nexta przyczyna jest jasna, rosyjskie rezerwy zostały uszczuplone w wyniku ogromnych strat poniesionych na wojnie. Według serwisu Oryx do początku 2025 roku Rosja straciła ponad 20 tys. sztuk sprzętu wojskowego i uzbrojenia, w tym około 11,5 tys. czołgów, bojowych wozów piechoty i transporterów opancerzonych.



