Spis treści: 01 Jak szpiegować telefon?

02 Darmowe programy do szpiegowania telefonu

03 Jak wykryć program szpiegujący?

04 Apple i Google walczą z programami szpiegującymi

Warto sobie uświadomić, że polskie prawo zapewnia ochronę prywatnych informacji, a używanie aplikacji szpiegowskiej może spotkać się z karą nawet dwóch lat pozbawienia wolności.

Mówi o tym art. 267 Kodeksu karnego. Zgodnie z nim więzienie grozi osobie, która w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniona, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.

Jak szpiegować telefon?

Szpiegowanie telefonu jest możliwe dzięki instalacji specjalnie do tego przeznaczonej aplikacji. Ta opcja zakłada dostęp do szpiegowanego urządzenia. Funkcjonalność takiej aplikacji zależy chociażby od systemu operacyjnego, niemniej jej możliwości są ogromne. Szpiegowanie telefonu poprzez aplikację to przechwytywanie wiadomości, ale również nagrywanie prowadzonych rozmów.

Bardziej zaawansowane programy nie potrzebują fizycznego dostępu do infekowanego telefonu. Jak prosty jest to mechanizm, udowodniła afera z Pegasusem. Ten umożliwił szpiegowanie telefonu konkretnego polityka dzięki trzem metodom. Pierwsza polegała na wejście w link przesłany za pośrednictwem maila. Jego otwarcie rozpoczynało parowanie urządzenia z serwerem, który infekował telefon.

Drugi sposób na szpiegowanie telefonu to wykorzystanie komunikatora internetowego. Co ciekawe, użytkownik nie musi dokonywać żadnej interakcji z linkiem. Wystarcza samo jego wyświetlenie, które infekuje telefon. Ostatni sposób wykorzystuje połączenie telefoniczne. Do instalacji Pegasusa nie było konieczne odebranie telefonu, wystarczyło samo przesłanie sygnału.

Darmowe programy do szpiegowania telefonu

Mniej zaawansowanym pozostają darmowe programy do szpiegowania telefonu. Jednym z nich jest FreeAndroidSpy. Jak wskazuje nazwa, przeznaczony jest do urządzeń z zainstalowanym systemem Android. Jak czytamy na stronie producenta, darmowy program do szpiegowania telefonu jest niewidoczny, a jego użytkownik zyskuje dostęp do lokalizacji szpiegowanego, jego kontaktów, filmów oraz zdjęć.

Jeszcze więcej funkcji zapewnia popularny CellSpy. Jego użytkownik może śledzić wiadomości SMS, historię połączeń i dźwięki. CellSpy umożliwia dostęp do aparatu, zdjęć oraz filmów. Darmowy program do szpiegowania telefonu umożliwia także dostęp do komunikatorów jak WhatsApp, Facebook Messenger, Skype czy Viber. Pozwala również monitorować aktywność w Internecie szpiegowanej osoby.

Darmowe szpiegowanie telefonu partnera lub dziecka zapewnia również TheTruthSpy. Instalacja tego programu daje kilkanaście możliwości, a najciekawsza z nich to możliwość nagrywania dźwięków otoczenia. Aktywność i obecną lokalizację szpiegowanego telefonu umożliwia także Cell Tracker. Darmowy program do szpiegowania przechwytuje również powiadomienia z mediów społecznościowych oraz maile.

Istnieją również programy szpiegowskie bez instalacji na szpiegowanym urządzeniu. Wystarczy zarejestrować się na stronie konkretnej aplikacji i wprowadzić dane właściciela telefonu, którego aktywność ma być monitorowana. Potrzebne w takich przypadkach są jednak wrażliwe dane, które pozwalają na uzyskanie dostępu na przykład do konta iCloud szpiegowanej osoby. Programy szpiegowskie bez instalacji to między innymi mSpy.



Jak wykryć program szpiegujący?

Jeżeli właściciel ma wątpliwości, czy w jego telefonie został zainstalowany program szpiegujący, warto przyjrzeć się charakterystycznym objawom. Pierwszy symptom to krótka żywotność baterii, która starcza na krócej. Jednocześnie należy zastanowić się, czy dane komórkowe znikają szybciej niż zwykle. Jeżeli występują oba te symptomy, należy sprawdzić, które aplikacje zużywają najwięcej zasobów.

Czujność użytkownika powinno obudzić również samoistne włączanie sieci Wi-Fi, danych komórkowych lub geolokalizacji. Szczególnie w momencie, kiedy te wyłączane są ręcznie. Wykryć program szpiegujący można sprawdzić biorąc pod lupę aplikacje, które zużywają dane i uzyskują dostęp do lokalizacji użytkownika. Jeśli dana aplikacja nie potrzebuje uprawnień do uzyskiwania lokalizacji, możesz wycofać zezwolenie.

Ostatnim, ale prawdopodobnie najbardziej skutecznym sposobem, który pozwala wykryć program szpiegujący, jest sprawdzenie aplikacji mających dostęp do funkcji "Dostępność". Ta pozwala na zmianę ustawień innych aplikacji, ale również podsłuchiwanie szpiegowanego telefonu.

Apple i Google walczą z programami szpiegującymi

Firmy Apple i Google od końca 2020 roku zakazały umieszczania w swoich sklepach jakichkolwiek aplikacji, które umożliwiają śledzenie i sprzedaż danych lokalizacyjnych posiadaczy telefonu. Mowa o firmie X-Mode, która wie o użytkowniku wszystko, chociaż ten nie wie o niej nic.

X-Mode udostępniała swój kod SDK twórcom do wykorzystania w ich aplikacjach. Używając prostszego języka, kiedy użytkownik zezwalał jakiejś aplikacji na dostęp lokalizacji pomimo, że na pierwszy rzut oka było to zupełnie niepotrzebnie, to w rzeczywistości dobrowolnie pozwalał się śledzić i sprzedawać później te dane dalej. Google i Apple wypowiedziało wojnę tym praktykom.

Jak zabezpieczyć się przed programami szpiegującymi? Na pewno warto skorzystać z ochrony antywirusowej na telefon.

Ta jednak powinna zawierać opcję blokowania oprogramowania spyware monitorujące połączenia, wiadomości i lokalizację.

Program szpiegujący z telefonu można usunąć przy pomocy antywirusa i specjalnych aplikacji. Warto również postawić na profilaktykę, korzystając podczas rozmów z UseCrypt Messenger, umożliwiającej w pełni bezpieczne i prywatne rozmowy.