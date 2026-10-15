Strefa Clarion-Clipperton (CCFZ) rozciąga się na obszarze północnego Pacyfiku, między Meksykiem a Hawajami. Jej dno znajduje się miejscami na głębokości ok. 6000 metrów i jest usiane milionami konkrecji polimetalicznych, czyli grudek skał przypominających rozmiarem ziemniaki.

Tysiące wirusów w niemal nieznanym ekosystemie

Formacje te są bogate w metale, dlatego od dawna przyciągają uwagę firm zainteresowanych wydobyciem niklu, kobaltu i manganu, wykorzystywanych między innymi w produkcji akumulatorów. Problem w tym, że naukowcy dopiero zaczynają poznawać życie w tym środowisku.

Zespół badaczy z Chin przeanalizował ponad 60 próbek osadów pobranych z dna oceanu i odkrył 11 742 odrębne wirusy, z czego 11 662 nie miały znanych odpowiedników w dostępnych bazach danych. Co więcej, jedynie około 4 proc. analizowanych klastrów białek wykazywało zgodność z danymi referencyjnymi.

Ponad 99 proc. klastrów wirusów nie było reprezentowanych w istniejących bazach danych referencyjnych

Niewidzialni strażnicy oceanicznego dna

Choć wirusy kojarzą się przede wszystkim z chorobami, większość opisanych organizmów nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Dominują wśród nich bakteriofagi, czyli wirusy atakujące bakterie, które coraz chętniej wykorzystujemy nawet do walki z lekooporonymi superbakteriami.

Ich rola w głębinach jest równie ważna i nie chodzi jedynie o samo zwalczanie drobnoustrojów - pomagają regulować liczebność populacji mikroorganizmów, rozkładać materię organiczną i uczestniczyć w obiegu węgla, azotu, fosforu oraz siarki. Niektóre przenoszą również geny wspomagające przystosowanie bakterii do toksycznego środowiska bogatego w metale ciężkie.

Czy wydobycie zniszczy delikatną równowagę? Przemysłowe maszyny wydobywcze mogą wzburzać osady, tworząc rozległe chmury zawiesiny. Takie zaburzenia potencjalnie zmienią warunki życia mikroorganizmów, a w konsekwencji zakłócą procesy podtrzymujące funkcjonowanie całego ekosystemu.

I stanie się tak najpewniej już niedługo, Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego przyznała dotychczas 17 licencji na poszukiwanie surowców w strefie Clarion-Clipperton, ale rosnące zapotrzebowanie na metale wykorzystywane w nowoczesnych technologiach zwiększa zainteresowanie tym obszarem.

Wyniki te pozwalają lepiej zrozumieć ekologiczne funkcje wirusów w obszarze konkrecji polimetalicznych, a zarazem ustanawiają kluczowy punkt odniesienia dla stanu ekosystemu mikroorganizmów przed rozpoczęciem wydobycia. Będzie on mógł posłużyć do przyszłych ocen oddziaływania działalności górniczej na środowisko



