Niemal 12 tys. nowych wirusów. To miejsce, gdzie chcemy wydobywać metale

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Nie od dziś wiadomo, że dno oceanów skrywa przed nami wiele tajemnic. Potwierdzili to właśnie naukowcy badający strefę Clarion-Clipperton na Pacyfiku, którzy zidentyfikowali tam aż 11 742 wirusy, z czego ponad 99 proc. nie było wcześniej znanych nauce. To pokazuje, jak niewiele wiemy o ekosystemach głębinowych, które mają zostać naruszone przez przemysłowe wydobycie metali.

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okrągłe konkrecje manganowe na dnie morskim, częściowo otoczone metalową ramą z urządzeniami pomiarowymi
Dywan okrągłych konkrecji manganowych na dnie morskim w rejonie Minamitorishimy (zdj. iustracyjne)HOAFP

Strefa Clarion-Clipperton (CCFZ) rozciąga się na obszarze północnego Pacyfiku, między Meksykiem a Hawajami. Jej dno znajduje się miejscami na głębokości ok. 6000 metrów i jest usiane milionami konkrecji polimetalicznych, czyli grudek skał przypominających rozmiarem ziemniaki.

Tysiące wirusów w niemal nieznanym ekosystemie

Formacje te są bogate w metale, dlatego od dawna przyciągają uwagę firm zainteresowanych wydobyciem niklu, kobaltu i manganu, wykorzystywanych między innymi w produkcji akumulatorów. Problem w tym, że naukowcy dopiero zaczynają poznawać życie w tym środowisku.

Zespół badaczy z Chin przeanalizował ponad 60 próbek osadów pobranych z dna oceanu i odkrył 11 742 odrębne wirusy, z czego 11 662 nie miały znanych odpowiedników w dostępnych bazach danych. Co więcej, jedynie około 4 proc. analizowanych klastrów białek wykazywało zgodność z danymi referencyjnymi.

Ponad 99 proc. klastrów wirusów nie było reprezentowanych w istniejących bazach danych referencyjnych
czytamy w badaniu.

Niewidzialni strażnicy oceanicznego dna

Choć wirusy kojarzą się przede wszystkim z chorobami, większość opisanych organizmów nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Dominują wśród nich bakteriofagi, czyli wirusy atakujące bakterie, które coraz chętniej wykorzystujemy nawet do walki z lekooporonymi superbakteriami.

Ich rola w głębinach jest równie ważna i nie chodzi jedynie o samo zwalczanie drobnoustrojów - pomagają regulować liczebność populacji mikroorganizmów, rozkładać materię organiczną i uczestniczyć w obiegu węgla, azotu, fosforu oraz siarki. Niektóre przenoszą również geny wspomagające przystosowanie bakterii do toksycznego środowiska bogatego w metale ciężkie.

Czy wydobycie zniszczy delikatną równowagę? Przemysłowe maszyny wydobywcze mogą wzburzać osady, tworząc rozległe chmury zawiesiny. Takie zaburzenia potencjalnie zmienią warunki życia mikroorganizmów, a w konsekwencji zakłócą procesy podtrzymujące funkcjonowanie całego ekosystemu.

I stanie się tak najpewniej już niedługo, Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego przyznała dotychczas 17 licencji na poszukiwanie surowców w strefie Clarion-Clipperton, ale rosnące zapotrzebowanie na metale wykorzystywane w nowoczesnych technologiach zwiększa zainteresowanie tym obszarem.

Wyniki te pozwalają lepiej zrozumieć ekologiczne funkcje wirusów w obszarze konkrecji polimetalicznych, a zarazem ustanawiają kluczowy punkt odniesienia dla stanu ekosystemu mikroorganizmów przed rozpoczęciem wydobycia. Będzie on mógł posłużyć do przyszłych ocen oddziaływania działalności górniczej na środowisko
podsumowują badacze.


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