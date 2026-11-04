Niemcy budują specjalne pociągi dla NATO. Lekcja wyciągnięta z Ukrainy

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Niemcy z Siemens i Lufthansa Technik Defense opracowują specjalny pociąg medyczny, który będzie mógł zostać szybko przekształcony w skład pasażerski. Podstawą całości jest lokomotywa Siemens Vectron oraz wagony Vectouro. Tego typu pociągi będą mogły zostać wykorzystane w trakcie kryzysów oraz zagrożeń.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Nowoczesna lokomotywa Vectron X ciągnie skład wagonów pasażerskich przez tereny zielone
Niemcy budują specjalne pociągi dla NATO. Lekcja wyciągnięta z Ukrainy.Siemensmateriały prasowe

W skrócie

  • Firmy Siemens oraz Lufthansa Technik Defense rozpoczęły współpracę nad projektem specjalistycznego pociągu przeznaczonego do ewakuacji medycznej osób rannych i chorych.
  • Skład będzie składał się z lokomotyw Siemens Vectron oraz wagonów Vectouro, umożliwiając transport 150 pacjentów oraz 90 osób personelu obsługującego wyposażenie medyczne.
  • Pociągi zaprojektowano do 30-letniej eksploatacji z możliwością szybkiego przekształcenia w standardowy skład pasażerski, co zwiększa ich elastyczność w sytuacjach kryzysowych.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

Niepewne czasy sprawiają, że coraz częściej myśli się o różnych rozwiązań, które będą mogły zostać wykorzystane w trakcie kryzysu. Tuż przed konferencją Berlin Security Conference, która odbywa się w stolicy Niemiec, firmy Siemens i Lufthansa Technik Defense ogłosiły ciekawy projekt. Jest to specjalny pociąg ewakuacyjny.

Siemens i Lufthansa Technik Defense budują specjalny pociąg ewakuacyjny

Firmy Siemens i Lufthansa Technik Defense tuż przed konferencją Berlin Security Conference, która odbywa się w dniach 3-4 listopada, ogłosiły podpisanie memorandum of understanding (MoU), czyli porozumienia o współpracy. W jego ramach spółki planują zbudować specjalny pociąg ewakuacyjny.

Zobacz również:

Velaro Novo - superszybki pociąg niemieckiej firmy Siemens Mobility osiągnął prędkość 405 km na godzinę
Gospodarka

W Niemczech trwają testy superszybkiego pociągu. Padł rekord prędkości

Ewa Wysocka
Ewa Wysocka

Projekt zakłada budowę pociągu do ewakuacji medycznej, która ma składać się z lokomotyw Siemens Vectron (X lub X Dual Mode) oraz wagonów Vectouro. Składy będą w stanie zabrać na pokład 150 chorych lub rannych oraz 90 osób obsługi. Za wyposażenie medyczne ma odpowiadać Lufthansa Technik Defense.

Nasze lokomotywy Vectron X i wagony pasażerskie Vectouro wyróżniają się najwyższym poziomem niezawodności, dostępności i interoperacyjności transgranicznej w Europie
komentuje Steffen Bobsien, szef działu lokomotyw i wagonów w Siemens Mobility.

"Wspólnie z Lufthansa Technik Defense tworzymy wydajne rozwiązanie MedEvac, które łączy najnowocześniejszą opiekę medyczną z zaletami transportu kolejowego. W oparciu o sprawdzone technologie opracowujemy przyszłościową koncepcję elastycznego, szybkiego i niezawodnego transportu pacjentów" - dodaje Steffen Bobsien.

Specjalne pociągi ewakuacyjne będzie można przekształcać w składy pasażerskie

Pociągi opracowywane przez Siemens i Lufthansa Technik Defense zostały zaprojektowane w taki sposób, aby mogły być eksploatowane przez 30 lat. W celu jak najlepszego wykorzystania w tak długim czasie zakłada się możliwość szybkiego przekształcania w składy pasażerskie.

Zobacz również:

Superszybkie niemieckie pociągi ICE 3neo będą jeździły w Polsce. Padł termin.
Technologia

Superszybkie niemieckie pociągi ICE 3neo będą jeździły w Polsce. Padła data

Dawid Długosz
Dawid Długosz

Tworzone pociągi ewakuacyjne mają wagony zapewniające szczelność ciśnieniową, co umożliwi jazdę również po trasach dla Kolei Dużych Prędkości. Ponadto są to składy przeznaczone do wykorzystania transgranicznego. Natomiast dzięki lokomotywom Vectron X Dual Mode będzie można poruszać się także po odcinkach niezelektryfikowanych.

Doświadczeni piloci, nowoczesne samoloty i AI. Włosi przygotowują się do walki z pożaramiINTERIA.PL© 2025 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze