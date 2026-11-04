W skrócie Firmy Siemens oraz Lufthansa Technik Defense rozpoczęły współpracę nad projektem specjalistycznego pociągu przeznaczonego do ewakuacji medycznej osób rannych i chorych.

Skład będzie składał się z lokomotyw Siemens Vectron oraz wagonów Vectouro, umożliwiając transport 150 pacjentów oraz 90 osób personelu obsługującego wyposażenie medyczne.

Pociągi zaprojektowano do 30-letniej eksploatacji z możliwością szybkiego przekształcenia w standardowy skład pasażerski, co zwiększa ich elastyczność w sytuacjach kryzysowych.

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Niepewne czasy sprawiają, że coraz częściej myśli się o różnych rozwiązań, które będą mogły zostać wykorzystane w trakcie kryzysu. Tuż przed konferencją Berlin Security Conference, która odbywa się w stolicy Niemiec, firmy Siemens i Lufthansa Technik Defense ogłosiły ciekawy projekt. Jest to specjalny pociąg ewakuacyjny.

Siemens i Lufthansa Technik Defense budują specjalny pociąg ewakuacyjny

Firmy Siemens i Lufthansa Technik Defense tuż przed konferencją Berlin Security Conference, która odbywa się w dniach 3-4 listopada, ogłosiły podpisanie memorandum of understanding (MoU), czyli porozumienia o współpracy. W jego ramach spółki planują zbudować specjalny pociąg ewakuacyjny.

Projekt zakłada budowę pociągu do ewakuacji medycznej, która ma składać się z lokomotyw Siemens Vectron (X lub X Dual Mode) oraz wagonów Vectouro. Składy będą w stanie zabrać na pokład 150 chorych lub rannych oraz 90 osób obsługi. Za wyposażenie medyczne ma odpowiadać Lufthansa Technik Defense.

Nasze lokomotywy Vectron X i wagony pasażerskie Vectouro wyróżniają się najwyższym poziomem niezawodności, dostępności i interoperacyjności transgranicznej w Europie

"Wspólnie z Lufthansa Technik Defense tworzymy wydajne rozwiązanie MedEvac, które łączy najnowocześniejszą opiekę medyczną z zaletami transportu kolejowego. W oparciu o sprawdzone technologie opracowujemy przyszłościową koncepcję elastycznego, szybkiego i niezawodnego transportu pacjentów" - dodaje Steffen Bobsien.

Specjalne pociągi ewakuacyjne będzie można przekształcać w składy pasażerskie

Pociągi opracowywane przez Siemens i Lufthansa Technik Defense zostały zaprojektowane w taki sposób, aby mogły być eksploatowane przez 30 lat. W celu jak najlepszego wykorzystania w tak długim czasie zakłada się możliwość szybkiego przekształcania w składy pasażerskie.

Tworzone pociągi ewakuacyjne mają wagony zapewniające szczelność ciśnieniową, co umożliwi jazdę również po trasach dla Kolei Dużych Prędkości. Ponadto są to składy przeznaczone do wykorzystania transgranicznego. Natomiast dzięki lokomotywom Vectron X Dual Mode będzie można poruszać się także po odcinkach niezelektryfikowanych.