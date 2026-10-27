Niemcy chcą potężnych ukraińskich rakietodronów Bars. To postrach Moskwy

Jak podał "Financial Times", porozumienie dotyczące początkowej partii pocisków może zostać zawarte w ciągu kilku tygodni. Byłby to pierwszy znany przypadek zakupu przez Niemcy broni ofensywnej opracowanej przez Ukrainę na potrzeby własnych sił zbrojnych.

Bars, czyli połączenie drona i pocisku manewrującego

Bars to odrzutowy bezzałogowiec uderzeniowy określany jako rakietodron. Został zaprojektowany do atakowania celów położonych daleko za linią frontu, m.in. obiektów wojskowych i infrastruktury krytycznej.

Jego deklarowany zasięg wynosi do 1000 km, choć we wcześniejszych publikacjach pojawiała się wartość około 800 km (różnice mogą wynikać z wersji czy konfiguracji maszyny, która wciąż jest ulepszana). Podobnie jest z masą głowicy bojowej, wcześniejsze doniesienia mówiły o ładunku do 60 kg, a nowsze mówią już o nawet 105 kg. Według ukraińskich doniesień Bars może rozwijać prędkość przekraczającą 700 km/h.

Bars jest już produkowany w ramach ukraińsko-niemieckiego przedsięwzięcia joint venture. Według "Financial Times" pierwsza partia sfinansowana przez Berlin dotarła do Ukrainy w październiku. Współpraca rozwija się w ramach inicjatywy Build with Ukraine, której celem jest przenoszenie produkcji ukraińskiego uzbrojenia za granicę. Pozwala to zwiększać dostępność sprzętu, ograniczać ryzyko związane z rosyjskimi atakami na zakłady zbrojeniowe i dzielić się doświadczeniami z partnerami.

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Tańsza alternatywa dla Tomahawków

Niemcy rozbudowują arsenał broni dalekiego zasięgu w ramach szerszego programu zbrojeniowego, napędzanego rosyjską inwazją na Ukrainę i niepewnością dotyczącą amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa.

Z tego samego powodu rozważają również zakup amerykańskich pocisków Tomahawk, których cena wynosi około 4-6 mln dolarów za sztukę. Ograniczone moce produkcyjne oznaczają jednak, że dostawy mogą rozpocząć się dopiero w latach 30. XXI wieku. Berlin analizować ma też zakup pocisków Anthem od amerykańskiego startupu Covenant - według "Financial Times" kosztują one około dziesięć razy mniej niż Tomahawk.

Tyle że Bars ma być jeszcze tańszy, więc można go zamawiać w większych ilościach. A w konflikcie z przeciwnikiem dysponującym rozbudowaną obroną powietrzną liczy się nie tylko skuteczność pojedynczego pocisku, lecz także możliwość przeprowadzenia wielu uderzeń i przeciążenia systemów przechwytujących.

Zresztą mówił o tym niedawno szef wojsk lądowych Bundeswehry Christian Freuding, wyrażając potrzebę pozyskania systemów zdolnych do rażenia celów na dużych odległościach w dużej liczbie. Jeśli niemieckie testy wypadną pomyślnie, Bars stanie się kolejnym przykładem wykorzystania ukraińskich doświadczeń wojennych do modernizacji europejskich sił zbrojnych.



