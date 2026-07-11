Za projektem stoi zespół N3XT, czyli wewnętrzna grupa badawczo-rozwojowa Quantum Systems, odpowiedzialna za najbardziej eksperymentalne konstrukcje. Według Roberta Gardemina, starszego inżyniera ds. prototypowania, opracowanie maszyny było ponad rocznym procesem pełnym wyzwań technicznych i licznych prób.

Apex Recordhunter to pokaz możliwości technologii

Najnowszy dron nie powstał jako produkt przeznaczony do masowej sprzedaży, lecz jako swoista demonstracja technologii. Quantum Systems chce wykorzystać rozwiązania opracowane podczas projektu w przyszłych konstrukcjach cywilnych i wojskowych.

Firma podkreśla, że rekordowa prędkość jest dowodem możliwości jej platform bezzałogowych, które łączą zaawansowaną aerodynamikę, wydajne układy napędowe oraz inteligentne systemy sterowania. Zespół N3XT już pracuje nad kolejnymi prototypami, które mają przesunąć te granice jeszcze dalej.

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Drony Quantum Systems testowane także w Ukrainie

Ambicje niemieckiego producenta nie ograniczają się jednak wyłącznie do bicia rekordów prędkości. Drugi zespół firmy, działający pod nazwą WIY Drones, przygotowuje się do prób ustanowienia kolejnych światowych rekordów na terenie Ukrainy. Kraj ten po rosyjskiej inwazji w 2022 roku stał się jednym z najważniejszych poligonów testowych dla nowoczesnych technologii bezzałogowych.

WIY Drones chce ustanowić rekordy dla konstrukcji STRILA Interceptor oraz SPYS, obejmujące m.in. najwyższą prędkość zdalnie sterowanego drona FPV przenoszącego ładunek o masie 0,5 kg oraz najszybszego bezzałogowego przechwytującego drona przeciwlotniczego.

Quantum Systems rozwija swoje drony jako modułowe platformy powietrzne, które mogą być wykorzystywane zarówno w zastosowaniach cywilnych, jak i obronnych. Kluczowym elementem ekosystemu firmy jest system Mosaic UXS, czyli oprogramowanie do zarządzania flotą bezzałogowców z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Technologia ta ma umożliwiać autonomiczne zarządzanie misjami i koordynację wielu urządzeń jednocześnie. Potencjalnymi odbiorcami rozwiązań Quantum Systems są europejskie instytucje, państwa NATO oraz ich sojusznicy.



