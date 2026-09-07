Niemiecka rakieta wystartowała. Pierwszy lot na orbitę z europejskiej ziemi

W skrócie Niemiecka firma Isar Aerospace z powodzeniem przeprowadziła pierwszy w historii lot orbitalny rakiety Spectrum startującej z europejskiego terytorium w Norwegii.

Rakieta osiągnęła eliptyczną ścieżkę wokół Ziemi w nieco ponad siedem minut po wystrzeleniu, co stanowi istotny krok dla europejskiego sektora kosmicznego.

Sukces misji nastąpił po nieudanej próbie z marca 2025 roku, podczas której rakieta Spectrum rozbiła się krótko po starcie z powodu awarii zaworu konstrukcyjnego.

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Europa nie chce być gorsza od Stanów Zjednoczonych oraz Chin i szuka sposobów na uniezależnienie własnego programu kosmicznego od innych regionów świata. Przełomu dokonała niemiecka firma Isar Aerospace, która po raz pierwszy odbyła lot orbitalny rakietą wystrzeloną z europejskiej ziemi.

Rakieta Spectrum Isar Aerospace odbyła lot orbitalny z centrum w Norwegii

Do przełomu doszło w sobotę 5 września, kiedy to rakieta Spectrum prywatnej firmy z Niemiec została wystrzelona w kosmos z Centrum Kosmicznego Andøya w północnej Norwegii. W ten sposób Isar Aerospace zapisało się w kartach historii Europy.

To właśnie tworzy historię - tworzy historię dla Spectrum, tworzy historię dla Isar, tworzy historię dla Europy. Jestem niezmiernie dumny z tego ogromnego osiągnięcia

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Rakieta Spectrum nie tylko poleciała w lot orbitalny, ale już po ponad siedmiu minutach od startu osiadła na eliptycznej ścieżce wokół planety. To ogromny sukces dla niemieckiego sektora kosmicznego.

Drugi lot rakiety firmy Isar Aerospace udany po poprzedniej katastrofie

Było to już drugie podejście do wystrzelenia rakiety Isar Aerospace z Centrum Kosmicznego Andøya. Pierwsza próba odbyła się w marcu 2025 r. i była to misja o nazwie "Going Full Spectrum". Jak to jednak często bywa w trakcie lotów debiutanckich i tym razem doszło do katastrofy.

W trakcie zeszłorocznej próby rakieta Spectrum rozbiła się niecałą minutę po starcie. Dochodzenie przeprowadzone przez Isar Aerospace wykazało, że przyczyną był jeden z zaworów konstrukcji.

Przygotowania do drugiego lotu Spectrum również nie były proste. Misja była przekładana kilka razy. Pierwotnie miała odbyć się już w styczniu, ale została odwołana. Potem wykryto inne anomalie, które miały wpływ na zmiany terminu.

Spectrum to dwustopniowa rakieta kosmiczna, która jest wysoka na 28 metrów i ma średnicę 2 metrów. Booster wyposażono w dziewięć silników. W przypadku niskiej orbity okołoziemskiej jest w stanie wynosić ładunki o masie do 1000 kg.



