PKP Intercity rośnie jak na drożdżach i w 2025 r. przewoźnik ustanowił kolejny rekord liczby pasażerów. Prognozy na najbliższe lata zakładają kolejne wzrosty, ale spółka potrzebuje więcej pociągów. Chcąc utrzymać dobre wyniki firma zakupiła m.in. używane wagony z Niemiec. Kiedy wyjadą na polskie tory?

PKP Intercity dołączy niemieckie wagony do pociągów od marca

Wspomniane używane wagony z Niemiec PKP Intercity zakupiło od Deutsche Bahn pod koniec 2025 r. Obecnie są one przystosowywane i zadanie to powierzono Remtrakowi. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to pierwsze z nich wyjadą na polskie tory już przed końcem marca br. i w ten sposób wzmocnią pociągi przewoźnika.

Jeden z posłów PiS, Łukasz Kmita wystosował interpelację w sprawie zakupu tych wagonów do resortu infrastruktury i w ten sposób poznajemy nowe szczegóły. PKP Intercity kupiło łącznie 50 używanych pojazdów od Kolei Niemieckich. To 12 wagonów klasy pierwszej oraz 38 klasy drugiej typu DB Fernverkehr.

Wagonów 1 klasy zakupiono 12 sztuk, w tym 2 wagony bezprzedziałowe i 10 wagonów przedziałowych, zaś wagonów 2 klasy zakupiono 38 sztuk w tym 24 wagony bezprzedziałowe, 6 wagonów przedziałowo-bezprzedziałowych, 8 wagonów bezprzedziałowych z miejscami do przewozu rowerów

Zostały one przystosowane do prędkości 200 km/h i mają homologację za granicą. Ponadto dysponują automatycznie otwieranymi drzwiami czy klimatyzacją, ale na ich pokładzie nie ma na razie Wi-Fi, co ma jednak ulec zmianie.

Warto dodać, że PKP Intercity próbowało pozyskać używane wagony z Niemiec już wcześniej. Poprzednie podejście zakończyło się jednak fiaskiem.

Ile PKP Intercity zapłaciło za używane wagony z Niemiec?

PKP Intercity przeznaczyło na zakup tych wagonów blisko 22 mln euro. Średnia cena jednostkowa to niecałe 440 tys. euro (ok. 1,85 mln złotych). Może wydawać się, że to dużo, ale w porównaniu do cen za nowe pojazdy była to dobra okazja.

Dla porównania umowa PKP Intercity z FPS H. Cegielski na nowe wagony, z których jeden obecnie testowany jest na torze doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie, zakłada wydatek na poziomie około 14 mln złotych za sztukę.

Kupione przez PKP Intercity wagony z Niemiec pochodzą z różnych lat produkcji, ale średnio jest to 1984 r. Natomiast w latach 1998-2004 została przeprowadzona ich modernizacja.

Na razie nie wiadomo, jak długo PKP Intercity zamierza użytkować te wagony. Taka informacja nie została przekazana.

"Wydarzenia": Mikrocity w Lublinie. W Polsce powstaje rekordowa makieta Polsat News