PKP Intercity notuje rekord za rekordem i prognozuje, że w tym roku przewiezie blisko 100 mln pasażerów. Chcąc utrzymać tak dobre wyniki przewoźnik potrzebuje więcej pociągów. Dlatego kilka miesięcy temu postanowił kupić używane wagony od Kolei Niemieckich. Już wkrótce zobaczymy je na torach.

Pierwsze wagony z Niemiec już w barwach PKP Intercity

Pierwsze wagony kupione od Kolei Niemieckich trafiły do Polski w styczniu i rozpoczęto ich przystosowywanie. Zadanie to PKP Intercity powierzyło Remtrakowi. Wybrane jednostki zostały już pomalowane w barwach rodzimego przewoźnika.

Dlaczego PKP Intercity kupiło używane wagony z Niemiec? Spółka złożyła zamówienia także na nowe jednostki, ale proces przeciąga się w czasie. 300 pojazdów ma dostarczyć FPS H. Cegielski, ale dziś już wiemy, że producent nie wywiąże się z powierzonego zadania na czas.

Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, który odpowiada za kolej, twierdzi, że jest to efekt zaniedbań, których dopuścił się poprzedni rząd. Obecnie PKP Intercity robi co może, aby nadgonić stracony czas. Dlatego w zeszłym roku zdecydowano się pozyskać używane wagony, które przez jakiś czas wzmocnią tabor. Kupiono łącznie 50 jednostek osobowych typu DB Fernverkehr. Średni koszt jednego pojazdu to około 440 tys. złotych.

12 wagonów klasy 1. (2 bezprzedziałowe oraz 10 przedziałowych)

38 wagonów klasy 2. (24 bezprzedziałowe, 6 przedziałowo-bezprzedziałowych i 8 bezprzedziałowych z miejscami do przewozu rowerów)

Kiedy wagony PKP Intercity z Niemiec wyjadą na tory?

PKP Intercity planuje wzmacniać własne składy tymi wagonami już od marca. Wtedy pierwsze z nich w barwach przewoźnika zobaczymy na torach. Kolejne będą wyjeżdżać sukcesywnie w ciągu tego roku.

Używane wagony z Niemiec kupione przez PKP Intercity to egzemplarze wyprodukowane średnio w okolicy 1984 r. W latach 1998-2004 poddano je gruntowanej modernizacji. Mają klimatyzację czy automatycznie otwierane drzwi. PKP Intercity wzbogaca je o dostęp do Wi-Fi. Ponadto wagony są przystosowane do jazdy z prędkością do 200 km/h.

PKP Intercity zamówiło 300 nowych wagonów (z opcją zakupu dodatkowych 150) od firmy FPS H. Cegielski i miały one być dostarczane od lata br. Tak się jednak nie stanie. Opóźnienie w dostawach było dużym ciosem dla przewoźnika. Stąd też pomysł, aby (poza jednostkami kupionymi od Niemców) wynająć dodatkowe pojazdy.

