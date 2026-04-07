W skrócie NASA udostępniła zdjęcie Księżyca zrobione przez astronautę Reida Wisemana telefonem iPhone 17 Pro Max podczas misji Artemis 2.

Wszyscy członkowie misji Artemis 2 mają ze sobą iPhone'y 17 Pro Max oraz mogą korzystać z innych urządzeń fotograficznych, takich jak Nikon D5, Nikon Z9 i GoPro HERO4 Black.

Telefony astronautów w ramach misji Artemis 2 mają ograniczoną funkcjonalność, są odcięte od internetu oraz mają zakaz używania łączności Bluetooth.

NASA udostępnia pierwsze materiały, które astronauci przechwycili w trakcie okrążania Księżyca w ramach misji Artemis 2. Wśród nich jest zdjęcie powierzchni Srebrnego Globu, które zrobił astronauta Reid Wiseman własnym… telefonem.

NASA udostępnia zdjęcie Księżyca z telefonu iPhone 17 Pro Max

Agencja zgodziła się, aby astronauci misji Artemis 2 mogli zabrać ze sobą w kosmos telefony Apple, co producent potwierdził już lutym. Każdy członek załogi ma iPhone'a 17 Pro Max. Już kilka dni temu mogliśmy zobaczyć zdjęcia Ziemi uchwycone smartfonami z iOS. Teraz NASA udostępniła fotografię powierzchni Księżyca.

Zdjęcie widoczne wyżej prezentuje z bliska powierzchnię Srebrnego Globu. Zrobił je dowódca misji Artemis 2, czyli Reid Wiseman z wykorzystaniem aparatu iPhone'a 17 Pro Max. Uzyskany efekt jest naprawdę rewelacyjny.

Warto dodać, że iPhone'y 17 Pro Max mają ze sobą wszyscy członkowie misji Artemis 2, ale to nie jedyny sprzęt, na który zgodziła się NASA. Na pokładzie statku Orion astronauci mogą również posługiwać się aparatami fotograficznymi Nikon D5 i Nikon Z9 oraz kamerką GoPro HERO4 Black.

iPhone'y astronautów misji Artemis 2 mają ograniczone możliwości

NASA rzeczywiście po raz pierwszy wyraziła zgodę na zabranie iPhone'ów w misje kosmiczne, ale telefony astronautów misji Artemis 2 nie są w pełni funkcjonalne. Załoga musi używać ich z rozwagą i zgodnie z wytycznymi amerykańskiej agencji.

Astronauci mogą korzystać z własnych telefonów do robienia zdjęć czy nagrywania filmów w kosmosie, ale w rzeczywistości na tym ich funkcjonalność się kończy. Smartfony są odcięte od internetu, a więc ekipa misji Artemis 2 nie ma z nich większego pożytku. Ponadto mają zakaz korzystania z łączności Bluetooth.

Jak doszło do tego, że NASA zgodziła się na smartfony Apple w statku Orion? iPhone'y przeszły gruntowne testy. Jednym z najważniejszych aspektów branych pod uwagę były możliwości z zakresu ochrony przed uszkodzeniami, co w warunkach mikrograwitacji mogłoby mieć fatalne skutki. Tutaj dużą rolę odegrała powłoka Ceramic Shield 2, która oferuje nawet trzy razy lepszą odporność na uszkodzenia względem starszego szkła.

