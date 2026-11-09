"Nietrudno w Polsce dostać pozwolenie". Ekspert nie pozostawia złudzeń

Spis treści: Jak uzyskać pozwolenie na broń w Polsce? Broń w domu. Czy trzeba trzymać ją pod kluczem? Pozwolenie można stracić. Policja może sprawdzić właściciela

Posiadanie broni palnej w Polsce budzi sporo emocji. Jedni uważają, że zdobycie pozwolenia jest bardzo trudne, inni obawiają się, że broń może zbyt łatwo trafić w niepowołane ręce. Jak wygląda to w praktyce? Kto może ubiegać się o pozwolenie, jakie warunki musi spełnić i co dzieje się z bronią, kiedy już znajdzie się w naszym domu? O tych kwestiach rozmawiałem z Krzysztofem Kuczyńskim, specjalistą zajmującym się prawem dotyczącym broni palnej - gdańskim adwokatem, instruktorem strzelectwa i autorem kanału "Paragraf na celowniku".

Jak uzyskać pozwolenie na broń w Polsce?

Pozwolenia na broń wydają komendanci wojewódzcy policji, a w przypadku żołnierzy - komendanci Żandarmerii Wojskowej. Osoba ubiegająca się o takie uprawnienie musi przejść badania lekarskie i psychologiczne, zdać egzamin ze znajomości przepisów oraz zasad posługiwania się bronią. Nie może też być karana i musi wykazać tak zwaną ważną przyczynę posiadania broni.

Jak wyjaśnia Krzysztof Kuczyński, specjalista zajmujący się prawem dotyczącym broni palnej, w praktyce ostatni z tych warunków nie musi stanowić dużej przeszkody. W przypadku pozwolenia do celów kolekcjonerskich wystarczy bowiem członkostwo w stowarzyszeniu o odpowiednim charakterze.

- Nie jest trudno w Polsce dostać pozwolenie na broń, no chyba że mamy jakąś przeszłość kryminalną, nie przejdziemy badań psychologicznych czy lekarskich. Ale to są kanony bezpieczeństwa, co do których nikt nie ma wątpliwości, że powinny być utrzymane i one są zgodne z tym, co jest też w innych krajach - tłumaczy ekspert.

Nie oznacza to jednak, że każdy wcześniejszy konflikt z prawem automatycznie przekreśla nasze szanse. Policja analizuje konkretną sytuację, a dawne błędy nie powinny same w sobie przesądzać o obecnej ocenie człowieka. Znaczenie ma między innymi to, czy dana osoba stanowi zagrożenie dla siebie, innych ludzi lub porządku publicznego.\

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Broń w domu. Czy trzeba trzymać ją pod kluczem?

Samo uzyskanie pozwolenia i zakup broni nie oznaczają końca obowiązków. Przepisy określają również, w jaki sposób należy ją przechowywać. Nie wystarczy zamknąć pistoletu w zwykłej szufladzie czy schować go w szafie, jak to czasem możemy zobaczyć w filmach czy serialach.

Potrzebne są specjalne szafy do przechowywania broni spełniające określone wymagania normy PN-EN 14450, w klasie co najmniej S1. Dotyczy to również amunicji.

- Broń przechowujemy w specjalnych urządzeniach, potocznie nazywanych szafami pancernymi. Są to urządzenia, które spełniają normę bezpieczeństwa określoną w polskiej normie. Musimy trzymać naszą broń w takim bezpiecznym stalowym pojemniku. Oczywiście amunicję też - wyjaśnia Krzysztof Kuczyński.

Co ważne, szafa może znajdować się w domu, ale również w innym miejscu, na przykład w leśniczówce. Kluczowe jest zabezpieczenie jej przed dostępem osób nieuprawnionych. I tutaj pojawia się zasada, o której nie wszyscy wiedzą. Dostępu do broni nie mogą mieć nawet najbliżsi.

Domownicy nie mogą mieć dostępu do naszej broni, niezależnie od tego, czy jesteśmy żoną, córką, czy ojcem. Po prostu nie można mieć dostępu.

Oznacza to, że właściciel musi odpowiednio zabezpieczyć zarówno samą broń, jak i klucz lub kod do zamka szyfrowego. Nie może udostępniać ich pozostałym mieszkańcom.

Pozwolenie można stracić. Policja może sprawdzić właściciela

Wydanie pozwolenia nie oznacza, że uprawnienie pozostaje z nami do końca życia. Policja może kontrolować sposób przechowywania broni, a także reagować na informacje dotyczące zachowania jej właściciela. Zdarzają się wyrywkowe kontrole, ale nie tylko one mają znaczenie.

Jeżeli pojawią się okoliczności mogące wskazywać, że dana osoba nie powinna dalej posiadać broni, jej sytuacja może zostać ponownie oceniona. Przykładem jest założenie tzw. niebieskiej karty, czyli procedury uruchamianej w związku z podejrzeniem przemocy domowej.

- Przepisy nakazują skierować posiadacza na ponowne badania i zabrać mu broń do depozytu na czas postępowania. Nawet każdy donos jest analizowany przez policję. Oczywiście nie wszystkie prowadzą do jednoznacznej reakcji, bo bywają nieuzasadnione, ale na każdą taką sytuację organy policji reagują - mówi Krzysztof Kuczyński.

Ekspert zwraca też uwagę, że policja podchodzi do wydawania pozwoleń bardzo ostrożnie. Jeżeli pojawiają się wątpliwości, często kończy się odmową, którą zainteresowany może następnie zaskarżyć. Takie sprawy trafiają również do sądów administracyjnych.

Zdaniem Krzysztofa Kuczyńskiego obecny system kontroli działa skutecznie i nie ma powodów, by automatycznie zaostrzać obowiązujące przepisy. Jak zauważa, nawet najbardziej rozbudowane badania nie pozwolą przewidzieć każdego przyszłego zachowania człowieka. Nie da się bowiem całkowicie wyeliminować ryzyka, że ktoś w pewnym momencie swojego życia stanie się niebezpieczny dla otoczenia.



