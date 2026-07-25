Japoński Solar Ark zniknie. Koniec kultowego budynku

Solar Ark to nietuzinkowa budowla zlokalizowana w mieście Anpachi (prefektura Gifu) na wyspie Honsiu w Japonii.

Konstrukcja o długości 315 metrów i wysokości 37 metrów została ukończona w 2001 r. i od 2002 r. funkcjonowała jako elektrownia słoneczna - elewację pokryto ponad 5000 paneli fotowoltaicznych. Solar Ark zaliczana była do największych na świecie instalacji fotowoltaicznych swoich czasów.

Wkrótce ten nietypowy budynek wzniesiony przez firmę Sanyo Electric Co. przestanie istnieć. Nowy właściciel zadecydował o rozbiórce "solarnej arki".

Symbol transformacji energetycznej. Ponad 5 tys. paneli

Wygląd budowli to nawiązanie do arki wyruszającej w podróż do XXI wieku. Miało to odzwierciedlać transformację energetyczną Japonii. Użyte do budowy materiały sprawiły, że konstrukcja ta jest odporna na podmuchy wiatru o prędkości do 34 m/s oraz na trzęsienia ziemi o sile 7 stopni w japońskiej skali Shindo. Przez pewien czas w budynku mieściło się laboratorium firmy Sanyo i Muzeum Energii Słonecznej. Odbywało się tam wiele wydarzeń - prelekcji naukowych, warsztatów i wystaw edukujących na temat znaczenia fotowoltaiki i zielonej transformacji.

W okresie od 2002 do 2022 roku ponad 5046 paneli generowało rocznie około 530 000 kilowatogodzin czystej energii, a maksymalna moc systemu wynosiła 630 kilowatów. Do wykończenia fasady użyto m.in. paneli z recyklingu, wcześniej przeznaczonych do utylizacji.

Japońska konstrukcja była uznawana za osiągnięcie architektury i inżynierii, a także dzieło sztuki. Wygląd Solar Ark oraz to, jak budynek był użytkowany, zostały wyróżnione wieloma nagrodami, w tym za projekt i organizowane tam wystawy. Budowla wpisała się również w panoramę regionu, stając się rozpoznawalnym punktem dla osób podróżujących pociągami Tōkaidō Shinkansen, kursyującymi między Kioto a Nagoją.

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Rozbiórka Solar Ark ma ruszyć we wrześniu 2026 r.

W 2011 r. Solar Ark przeszedł w ręce Panasonica, a wytwarzanie energii zakończyło się w 2022 roku. Obiekt został zamknięty, a teren sprzedano deweloperowi z Osaki. Pojawiły się wówczas pierwsze doniesienia o planowanym wyburzeniu konstrukcji. W 2024 r. doszło do częściowej odsprzedaży terenu - wówczas informowano, że kultowy budynek nie zostanie zburzony, poszukiwano pomysłów na jego zagospodarowanie.

Najnowsze doniesienia mówią już jednoznacznie o rozbiórce obiektu. Wpływ na decyzję miały wysokie koszty utrzymania obiektu. Japoński cyfrowy portal informacyjny TBS News Dig od JNN podaje, iż właściciel terenu poinformował o planowanym rozpoczęciu prac rozbiórkowych we wrześniu bieżącego roku. Plan potwierdziły władze miasta Anpachi. Wyburzanie Solar Ark ma zająć ok. 12 miesięcy.



